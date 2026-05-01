В США критика операции в Иране сравнялась с уровнем неодобрения войны во Вьетнаме

Согласно результатам опроса, который газета провела совместно с телекомпанией ABC и cоциологической службой Ipsos, боевые действия в Иране не поддерживает 61% американцев. Аналогичное отношение к войне во Вьетнаме было зафиксировано службой Gallup International в 1971 году.

Отмечается, что 48% граждан США выступают за мирное соглашение с Тегераном, а 46% хотят, чтобы Трамп добился от Ирана лучшей сделки, даже при условии возобновления военных действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать блокаду иранских портов до выполнения требований Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

