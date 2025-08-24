СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже

По данным «Ленты.ру», взрыв произошёл рядом с кафе, пожар в здании не возник. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В прокуратуре Центрального административного округа Москвы добавили, что ведомство взяло на контроль расследование и установление причин инцидента.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦДМ, из-за ЧП ЦДМ на день приостанавливает работу, а также окажет помощь семьям пострадавших в результате ЧП.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале написал, что по предварительным данным, в результате ЧП в ЦДМ есть погибший и пострадавшие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

