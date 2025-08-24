СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже
Баллон с гелием взорвался на третьем этаже в московском Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным «Ленты.ру», взрыв произошёл рядом с кафе, пожар в здании не возник. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В прокуратуре Центрального административного округа Москвы добавили, что ведомство взяло на контроль расследование и установление причин инцидента.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦДМ, из-за ЧП ЦДМ на день приостанавливает работу, а также окажет помощь семьям пострадавших в результате ЧП.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале написал, что по предварительным данным, в результате ЧП в ЦДМ есть погибший и пострадавшие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Взрыв в ЦДМ произошел у кафе на третьем этаже
- ЛДПР предложила установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России
- Дрозденко: Открытое горение на терминале НОВАТЭК в Усть-Луге ликвидировано
- Появились первые кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
- Собянин выразил оболезнования близким погибшего из-за ЧП в ЦДМ
- Минобороны: В Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию
- Roblox обошла Steam и установила новый мировой рекорд по онлайну
- В Москве при взрыве в ЦДМ погиб один человек
- СМИ: В ЦДМ в Москве произошел взрыв
- Умер актер из «Клана Сопрано» Джерри Эдлер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru