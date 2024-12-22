По заданию мошенников: В Московском регионе произошло свыше 10 взрывов и поджогов

ВЗРЫВЫ В МОСКВЕ: БАНК, МФЦ, ПОЧТА

Первые взрывы начались еще в пятницу 20 декабря. Вечером того дня очевидцы сообщили о взрыве в одном из московских банков на бульваре Яна Райниса. По данным Telegram-канала «Baza», примерно в 20:00 часов неизвестный зашел в отделение банка и взорвал устройство возле банкоматов. После этого помещение было сильно задымлено.

Мужчину задержали сотрудники службы безопасности банка. В офисе уже не было посетителей, там находились только сотрудники, которые успели эвакуироваться. Позже стало известно, что правонарушитель запустил в отделении банка фейерверк.

По аналогичной схеме действовали и другие злоумышленники. Так, 21 декабря очевидцы сообщили о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке столицы. Посетителей эвакуировали из здания. Позже стало известно, что женщина запустила фейерверк в отделении МФЦ, которое расположено в ТЦ.