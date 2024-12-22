По заданию мошенников: В Московском регионе произошло свыше 10 взрывов и поджогов
В Москве и Подмосковье злоумышленники взрывали отделения банков, МФЦ и почты.
В последние несколько дней в разных регионах России произошло более 10 поджогов и взрывов. По версии правоохранителей, злоумышленники действовали по наводке мошенников. Правонарушители взрывали банкоматы, МФЦ и поджигали машины.
ВЗРЫВЫ В МОСКВЕ: БАНК, МФЦ, ПОЧТА
Первые взрывы начались еще в пятницу 20 декабря. Вечером того дня очевидцы сообщили о взрыве в одном из московских банков на бульваре Яна Райниса. По данным Telegram-канала «Baza», примерно в 20:00 часов неизвестный зашел в отделение банка и взорвал устройство возле банкоматов. После этого помещение было сильно задымлено.
Мужчину задержали сотрудники службы безопасности банка. В офисе уже не было посетителей, там находились только сотрудники, которые успели эвакуироваться. Позже стало известно, что правонарушитель запустил в отделении банка фейерверк.
По аналогичной схеме действовали и другие злоумышленники. Так, 21 декабря очевидцы сообщили о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке столицы. Посетителей эвакуировали из здания. Позже стало известно, что женщина запустила фейерверк в отделении МФЦ, которое расположено в ТЦ.
В результате инцидента никто не пострадал. Правонарушительницу задержали. По предварительной информации, она действовала по указу мошенников, передает «Baza».
Похожий случай произошел и в Подмосковье. Вчера неизвестный мужчина поджег фейерверк в отделении МФЦ в ТЦ «Гелиос» в Королеве. В результате взрыва разбились несколько стекол, загорелся потолок. Пострадавших не было.
Посетители выбежали из здания, злоумышленнику удалось скрыться. После этого он пытался зажечь пиротехнику в отделе полиции Королева, однако мужчину 1991 года рождения удалось задержать, сообщили в МВД по Московской области.
Тогда же неизвестный взорвал салют в отделении Почты России в Химках. Правонарушитель зашел в здание, поставил упаковку на пол и поджег фейерверк. Посетители покинули помещение.
20 декабря в Москве также подожгли полицейскую машину. ЧП произошло в Бутово. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, злоумышленника удалось задержать на месте. 18 декабря в столице по подозрению в поджоге служебного автомобиля с использованием легковоспламеняющейся жидкости задержали 20-летнего парня. В МВД сообщили, что, действуя по указанию неизвестных, молодой злоумышленник пытался повредить авто на улице Брусилова.
ВЗРЫВЫ И ПОДЖОГИ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
20 декабря в Красноярске 19-летняя девушка подожгла банк. Студентка педагогического университета пришла в офис на улице 60 лет Октября с канистрой бензина, облила банкомат, потом подожгла его. Горючая жидкость попала и на саму правонарушительницу, в результате она получила ожоги второй степени, сообщает «Baza». Ее доставили в больницу.
21 декабря в Санкт-Петербурге произошел взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте. В результате ЧП в здании выбило дверь. На место происшествия прибыли оперативные службы.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как пожилая женщина осторожно подносит спичку к банкомату, в который за несколько секунд до этого, предварительно, залила горючую жидкость. После этого вспыхивает пламя. Возрастную поджигательницу задержали.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте классифицировали как теракт. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой в совершении этого преступления 68-летней пенсионерке грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что женщина действовала по указанию неизвестных.
В пятницу в Санкт-Петербурге и Твери подожгли несколько полицейских машин. В культурной столице по подозрению в поджоге задержали несовершеннолетнюю девушку. У подожженного автомобиля выгорело все под капотом.
При этом в Твери злоумышленник поджег полицейскую «Газель» на бульваре Шмидта. Известно, что молодой человек подошел к авто с легковоспламеняющейся жидкостью, облил его и поджег. Пожар правонарушитель снял на камеру, передает «Baza». Предположительно, это могло быть сделано для того, чтобы предоставить доказательства наводчикам.
Вчера в Тюменской области неизвестные подожгли снегоуборочную железнодорожную машину. По информации источника, поджог произошел примерно в 18:00 часов по местному времени на базе РЖД на окраине Тобольска. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
Отмечалось, что поджог организовали три правонарушителя, которых сейчас разыскивает полиция. Предположительно, один из злоумышленников является несовершеннолетним, сообщает «Baza».
ПО ПРИКАЗУ МОШЕННИКОВ
Всего за последние несколько дней в разных регионах России произошли минимум 13 поджогов и взрывов. При этом СМИ сообщают, что все злоумышленники в этих случаях действовали по наводке мошенников. Они сначала обманывают людей на деньги, а потом предлагают вернуть их за поджог или придумывают историю про преступников, которых надо каким-то образом поймать.
«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах. Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников», - приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов, который подчеркнул, что среди задержанных за поджоги и взрывы много пожилых людей.
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