«Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье
Ему грозит до пяти лет лишения свободы за оскорбление памяти защитников Отечества.
Накануне в Подмосковье был задержан скандальный блогер Арсен Маркарян. Он собирался сбежать из страны через Белоруссию. Инфоцыгана подозревают в оскорбление памяти защитников Отечества, оправдании терроризма и разжигании межнациональной розни. Сам Маркарян известен своими русофобскими и сексистскими высказываниями.
СПРЯТАЛСЯ В БАГАЖНИКЕ
Блогера и бизнес-коуча Арсена Маркаряна задержали днем 23 августа у подмосковного города Кубинка. В Следственном комитете России сообщили, что это произошло в результате совместной работы следователей и полиции.
Издание «Лента.ру» писало, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С мужчиной также была и его гражданская жена.
В момент задержания 30-летний блогер попытался спрятаться в багажнике машины, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. В итоге Маркаряна задержали инспекторы ДПС на Можайском шоссе.
«Большой багажник, видимо», - отреагировала в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее публиковала скриншоты жалоб на блогера.
Маркаряна вывели из машины сотрудники СК. В этот момент журналисты Telegram-канала «112» попытались узнать у него, как он попал в Россию, находясь в розыске. Тот ответил, что как любой гражданин. По информации источника, мужчина находился в России примерно месяц. Блогер армянского происхождения также заявил, что категорически не согласен с обвинениями.
«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги Родины пытаются опорочить мое имя из зависти. Я законопослушный гражданин на законных основаниях был в Российской Федерации. Всегда горячо любил страну и каждый день помогал решать сложные социальные проблемы. Десятки тысяч мужчин и женщин благодарны и видят мой вклад в их жизни», - написал Маркарян в своем официальном Telegram-канале после задержания.
При этом, по данным «Ленты.ру», сразу после этого в канале было опубликовано видео, на котором Маркарян из СИЗО пригласил подписчиков на слет, не называя конкретной даты, но утверждал, что встреча состоится. Однако на момент написания материала в официальном Telegram-канале блогера есть только одна публикация с видео из СК и с постом с признанием в любви к России.
ОБВИНЕНИЯ
В СК РФ объявили, что блогера подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Следствие будет просить суд о его аресте. Блогеру грозит до пяти лети лишения свободы.
Кроме этого, по данным ТАСС, Маркаряну предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По данным следствия, он записал несколько видео, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности: русских. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В Сети он неоднократно публиковал видео с русофобскими высказываниями, в которых называл русских «животными» и «недоразвитыми», а также ругал инфраструктуру, образование и медицину в России.
СКАНДАЛЬНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
Арсен Маркарян получил популярность летом 2024 года, когда стал ходить на различные подкасты, обсуждая разные темы: от саморазвития до политики и воспитания детей. Но все же основная причина, по которой блогера стали массово обсуждать — русофобия и неоднозначные высказывания о женщинах.
Сам Маркарян позиционирует себя не только как блогера, но и как бизнес-коуча. Он продает курсы, на которых учит молодых мужчин, как, по его мнению, следует жить, работать и вести себя с противоположным полом.
Например, коуч уверял, что с женщинами не о чем говорить, называл девушек манипуляторшами и профессиональными предательницами. На фоне этого вокруг Маркаряна сформировалась группа поклонников, которые считали его высказывания верными. При этом у него образовалась и армия хейтеров.
«Это профессиональный мошенник, инфоцыган, организатор тоталитарной деструктивной секты. Он считает себя Богом. Он гуру, великий гуру», - приводит «РЕН ТВ» слова председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева.
В марте 2025 года в отношении Маркаряна начали доследственную проверку по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Поводом стало интервью блогера, в котором он призывал бомбить Москву. Бизнес-тренера объявили в розыск, при этом сам он не был на территории России. Против блогера также возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма.
23 августа стало известно о возвращении Маркаряна в страну. Тelegram-канал «Shot» опубликовал видео, где блогер вместе с неизвестной девушкой записывает ролик на Красной площади в Москве за день до задержания.
После задержания Маркаряна в Подмосковье депутат Госдумы Виталий Милонов призвал проверить блогера на иностранное финансирование.
«Лучше, чтобы Минюст России на него... Пусть посмотрит — если заслуживает, пусть получает. Я видел его высказывания о бомбардировке Красной площади, жуть какая-то. Минюст должен проверить. Если он получал иностранное финансирование, пусть отвечает», - сказал политик в интервью «NEWS.ru».
Ранее председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН подчеркнул, что те, кто работает против России, вкладывают сотни миллионов и миллиардов долларов в вербовку блогеров, рэперов и журналистов.
