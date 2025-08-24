«Большой багажник»: Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье

СПРЯТАЛСЯ В БАГАЖНИКЕ

Блогера и бизнес-коуча Арсена Маркаряна задержали днем 23 августа у подмосковного города Кубинка. В Следственном комитете России сообщили, что это произошло в результате совместной работы следователей и полиции.

Издание «Лента.ру» писало, что Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С мужчиной также была и его гражданская жена.

В момент задержания 30-летний блогер попытался спрятаться в багажнике машины, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. В итоге Маркаряна задержали инспекторы ДПС на Можайском шоссе.

«Большой багажник, видимо», - отреагировала в своем Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая ранее публиковала скриншоты жалоб на блогера.