Убивал из ненависти. Что известно о стрельбе в Пермском университете
Первокурсник устроил бойню в вузе, трагедия унесла жизни как минимум шести человек.
Около 9:30 утра по московскому времени в Пермском государственном национально-исследовательском университете началась стрельба. Следователям удалось установить личность нападавшего, им оказался 18-летний студент данного вуза Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Преподаватели и студенты закрывались в аудиториях и прыгали из окон, чтобы спастись от выстрелов.
Пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на оперативные данные Федерального центра медицины катастроф передает, что жертвами злоумышленника стали 6 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. Из низ 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, у 19 диагностированы огнестрельные ранения. Сам нападавший был серьезно ранен при задержании, так как оказывал сопротивление полиции. По данным СМИ, он умер в реанимации.
Бекмансуров оставил в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» подробное описание преступления. Он заявил, что приобрел дробовик и патроны заранее. По его словам, он аполитичен, не религиозен, в террористических группировках не состоял, а причиной стрельбы стала ненависть к своему окружению. Руководство социальной сети уже заблокировало профиль нападавшего.
В свою очередь, у правоохранительных органов были вопросы к охране главного университета края. Telegram-канал «Можем объяснить» передает, что охраной зданий университета занималась фирма «Арсенал-Регион», контракт с которой истек в феврале 2021 года.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что проблему со стрелками в России нельзя решить усилением охраны в образовательных учреждениях.
«Давайте спустимся на землю. Допустим, кто-то пытается его не пустить – он его убил и пошел дальше. Это в том случае, когда человек сопротивляется. Но у нас люди, которые охраняют такие объекты, получают копейки. Он, прежде всего, подумает о своей семье, как растить ребенка, чем задержать этого черта», пояснил генерал.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. На место происшествия выехали главы Минздрава Михаил Мурашко и Минобрнауки Валерий Фальков, с ними прибыла бригада медиков федеральных учреждений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что специалистам необходимо тщательно разобраться с этим и «попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», его будет вести центральный аппарат СК РФ. Все учебные занятия в регионе отменены. В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Памфилова оценила явку на выборах в Госдуму
- Путин продлил ответные санкции против стран ЕС на 2022 год
- Памфилова назвала число партий, по итогам выборов прошедших в Госдуму
- Самолет Ил-76 вылетел в Пермь для эвакуации пострадавших при стрельбе в университете
- «Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа через Украину в октябре
- Мэрия Москвы отказала КПРФ в проведении митингов
- Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной РФ
- СМИ: напавший на Пермский университет скончался в больнице
- Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ
- СМИ: в Гвинее столкнулись два поезда «Русала»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru