Убивал из ненависти. Что известно о стрельбе в Пермском университете

Пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на оперативные данные Федерального центра медицины катастроф передает, что жертвами злоумышленника стали 6 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. Из низ 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, у 19 диагностированы огнестрельные ранения. Сам нападавший был серьезно ранен при задержании, так как оказывал сопротивление полиции. По данным СМИ, он умер в реанимации.

Бекмансуров оставил в своем профиле в соцсети «ВКонтакте» подробное описание преступления. Он заявил, что приобрел дробовик и патроны заранее. По его словам, он аполитичен, не религиозен, в террористических группировках не состоял, а причиной стрельбы стала ненависть к своему окружению. Руководство социальной сети уже заблокировало профиль нападавшего.

В свою очередь, у правоохранительных органов были вопросы к охране главного университета края. Telegram-канал «Можем объяснить» передает, что охраной зданий университета занималась фирма «Арсенал-Регион», контракт с которой истек в феврале 2021 года.



Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что проблему со стрелками в России нельзя решить усилением охраны в образовательных учреждениях.

«Давайте спустимся на землю. Допустим, кто-то пытается его не пустить – он его убил и пошел дальше. Это в том случае, когда человек сопротивляется. Но у нас люди, которые охраняют такие объекты, получают копейки. Он, прежде всего, подумает о своей семье, как растить ребенка, чем задержать этого черта», пояснил генерал.