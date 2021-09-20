СМИ: Охранявшая университет в Перми фирма не заключила контракт с вузом
Охраной зданий университета в Перми, где произошла стрельба, занималась фирма «Арсенал-Регион», контракт с которой истек в феврале 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».
Ранее стало известно о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным МВД, нападавший задержан. По последним данным, в результате инцидента пять человек погибли, шесть пострадали, сообщает RT.
Telegram-канал отмечает, что на размещенный на портале госзакупок контракт вуза с «Арсенал-Регион» был заключен лишь на январь и февраль нынешнего года. Других соглашений с университетом заключено не было, при этом компания продолжала заниматься охраной вуза.
Кроме того, как сообщает канал, в 2019 году фирме вынесли предупреждение за работу без лицензии. Год спустя компанию хотели привлечь к ответственности за отсутствие лицензии, однако суд отказал в этом требовании.
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