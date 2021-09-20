Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу, устроенную студентом в Пермском госуниверситете. По его словам, оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. По предварительной информации, речь идет о психических отклонениях у стрелявшего, в причинах которых предстоит разобраться.

«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», - заявил Песков на брифинге.

СМИ: пермский стрелок выжил

Он напомнил, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проведена большая работа, внесены соответствующие изменения в законодательство, однако трагедия произошла. Песков подчеркнул, что трагедию предстоит тщательно проанализировать.

Стрельбу утром в понедельник в Пермском госуниверситете устроил 18-летний студент. В результате погибли восемь человек, пострадали 28. Сам стрелок был обезврежен. По последний данными, он жив, но тяжело ранен.

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ФОТО: РИА Новости Алексей Романов
ТЕГИ:СтрельбаПермьДмитрий Песков
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