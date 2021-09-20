Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу, устроенную студентом в Пермском госуниверситете. По его словам, оценку произошедшему должны дать правоохранительные органы. По предварительной информации, речь идет о психических отклонениях у стрелявшего, в причинах которых предстоит разобраться.
«Здесь, безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Но, судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство. И конечно, я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», - заявил Песков на брифинге.
Он напомнил, что по вопросу ужесточения оборота оружия была проведена большая работа, внесены соответствующие изменения в законодательство, однако трагедия произошла. Песков подчеркнул, что трагедию предстоит тщательно проанализировать.
Стрельбу утром в понедельник в Пермском госуниверситете устроил 18-летний студент. В результате погибли восемь человек, пострадали 28. Сам стрелок был обезврежен. По последний данными, он жив, но тяжело ранен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Обвиняемому в госизмене физику вменили передачу данных голландскому ученому
- Карпин вызвал Дзюбу в сборную России
- Минздрав РФ заявил о шести погибших в результате нападения на пермский университет
- ЦИК обработал 98% протоколов: в Госдуму проходят пять партий
- КПРФ отказалась признавать результаты электронного голосования в Москве
- Россияне заявили об учащении проблем с ОСАГО
- Дмитрий Певцов лидирует на выборах в Госдуму
- Международный аэропорт Кабула возобновил работу
- Песков призвал тщательно проанализировать стрельбу в пермском университете
- На Москву в ближайшие часы обрушатся дождь и шквалистый ветер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru