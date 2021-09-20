В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах

В связи со стрельбой, произошедшей на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Соответствующее поручение дал губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом пишет RT со ссылкой на краевое правительство.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки Прикамья поручили образовательным организациям провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

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В результате стрельбы, которая была открыта в понедельник утром в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек, пишет Ura.ru. Пострадали более 20 человек.

Добавим, Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском университете. Глава государства выражает соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ФОТО: pixabay.com
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