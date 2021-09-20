В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах

В связи со стрельбой, произошедшей на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. Соответствующее поручение дал губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом пишет RT со ссылкой на краевое правительство.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки Прикамья поручили образовательным организациям провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.