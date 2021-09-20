В Пермском госуниверситете произошла стрельба

Очевидцы сообщили о стрельбе в здании Пермского государственного университета (ПГУ). По данным СМИ, пострадали два человека.

РЕН ТВ разместило видео, на котором видно, что студенты выпрыгивают со второго этажа корпуса университета.

В пресс-службе университета сообщили, что стрельба ведется из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

