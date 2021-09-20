В Пермском госуниверситете произошла стрельба
20 сентября 202109:55
Очевидцы сообщили о стрельбе в здании Пермского государственного университета (ПГУ). По данным СМИ, пострадали два человека.
РЕН ТВ разместило видео, на котором видно, что студенты выпрыгивают со второго этажа корпуса университета.
В пресс-службе университета сообщили, что стрельба ведется из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru