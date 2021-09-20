«Ужесточать некуда». Генерал ФСБ заявил о бессилии спецслужб против «латентных психопатов»
Александр Михайлов рассказал, что со случаями, подобными стрельбе в пермском вузе, не умеют бороться ни в одной стране мира.
Ужесточать законы после трагедии в Перми не имеет смысла, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Сегодня подросток в Пермском госуниверситете устроил стрельбу. По уточненным данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, 28 пострадали.
«Что с этой проблемой делать, не знает никто. У нас и так очень жесткое законодательство. Каждый год оно ужесточалось, но, несмотря на это, у нас происходят такие вещи. Вопрос же не в оружии, а в психике конкретного человека. Судя по его соцсетям, он был готов убивать чем угодно. Ножом, бомбой, автомобилем. Так у него карты легли, что он купил ствол, и из этого ствола стал убивать. Латентные шизофреники, латентные психопаты – это очень опасное явление. И тут никакие специальные службы никому ничем не помогут. Сколько бы мы ни пыжились, мы не найдем способа избежать таких случаев», - заявил Михайлов.
По его словам, регулировать законодательство можно только для психически здоровых людей.
«Все и так зарегулировано дальше некуда, и в первую очередь под раздачу попали законопослушные граждане: охотники, люди, у которых есть свое оружие, которое покупалось законным путем, и так далее. В данном случае мы имеем дело с человеком, который легально приобрел это оружие. Но ведь он мог это сделать и нелегально. У нас в стране для этого существует большой рынок нелегальной продажи. Проблема в психопатичной личности, для которой это элемент “геройства”», - считает генерал-майор ФСБ.
Михайлов считает, что все ужесточения, которые возможны, в законе уже прописаны.
«Мы же не можем отобрать то оружие, которое было у людей до принятия этого закона. Закон обратной силы не имеет. Плюс ко всему мы с вами прекрасно понимаем, что можно пенять на участкового, можно пенять на лицензионную службу, но, насколько я понимаю, все проверки были пройдены, как положено. Оружие хранилось по закону. У психиатра к нему никаких претензий не было. У окружающих к нему претензий не было. Значит это вещь в себе, которая медленно созревает и выражается в таких формах», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Он отверг вариант, при котором проблему со стрелками в России можно решить усилением охраны в образовательных учреждениях.
«Давайте спустимся на землю. Допустим, кто-то пытается его не пустить – он его убил и пошел дальше. Это в том случае, когда человек сопротивляется. Но у нас люди, которые охраняют такие объекты, получают копейки. Он, прежде всего, подумает о своей семье, как растить ребенка, чем задержать этого черта. Это все серьезно повязано. Мы же наблюдаем съемки, как он идет по двору с оружием наперевес, в каске, весь из себя Рембо такой. Человек готовился к этому, и вот вышел на свой «звездный час». Натворил черти что, и сам умер», - сказал Михайлов.
Резюмируя, ветеран ФСБ подчеркнул, что предотвращать такие инциденты не научились ни в одной стране мира.
«Да ситуация во всем мире такая. Все равные, а мы равнее. Во всем мире не нашли средств борьбы с психопатами. И в США такое происходит, и во Франции. Причем мы понимаем, что количество предметов, которое можно использовать в качестве оружия, немереное. Начиная от заточенного карандаша и авторучки, заканчивая ножом, бейсбольной битой или молотком», - заключил генерал-майор ФСБ в отставке.
По данным следствия, стрельбу в пермском вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Пресс-служба вуза, а также «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявили, что стрелок скончался в реанимации.
В Пермском крае 21 сентября объявили днем траура по погибшим при стрельбе в вузе.
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