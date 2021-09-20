«Ужесточать некуда». Генерал ФСБ заявил о бессилии спецслужб против «латентных психопатов»

По его словам, регулировать законодательство можно только для психически здоровых людей.

«Все и так зарегулировано дальше некуда, и в первую очередь под раздачу попали законопослушные граждане: охотники, люди, у которых есть свое оружие, которое покупалось законным путем, и так далее. В данном случае мы имеем дело с человеком, который легально приобрел это оружие. Но ведь он мог это сделать и нелегально. У нас в стране для этого существует большой рынок нелегальной продажи. Проблема в психопатичной личности, для которой это элемент “геройства”», - считает генерал-майор ФСБ.

Михайлов считает, что все ужесточения, которые возможны, в законе уже прописаны.

«Мы же не можем отобрать то оружие, которое было у людей до принятия этого закона. Закон обратной силы не имеет. Плюс ко всему мы с вами прекрасно понимаем, что можно пенять на участкового, можно пенять на лицензионную службу, но, насколько я понимаю, все проверки были пройдены, как положено. Оружие хранилось по закону. У психиатра к нему никаких претензий не было. У окружающих к нему претензий не было. Значит это вещь в себе, которая медленно созревает и выражается в таких формах», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Он отверг вариант, при котором проблему со стрелками в России можно решить усилением охраны в образовательных учреждениях.

«Давайте спустимся на землю. Допустим, кто-то пытается его не пустить – он его убил и пошел дальше. Это в том случае, когда человек сопротивляется. Но у нас люди, которые охраняют такие объекты, получают копейки. Он, прежде всего, подумает о своей семье, как растить ребенка, чем задержать этого черта. Это все серьезно повязано. Мы же наблюдаем съемки, как он идет по двору с оружием наперевес, в каске, весь из себя Рембо такой. Человек готовился к этому, и вот вышел на свой «звездный час». Натворил черти что, и сам умер», - сказал Михайлов.

Резюмируя, ветеран ФСБ подчеркнул, что предотвращать такие инциденты не научились ни в одной стране мира.