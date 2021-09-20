Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь
После стрельбы в вузе премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Уточняется, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных учреждений, пишет RT.
Напомним, ЧП произошло ранее в понедельник, 20 сентября. По информации Следственного комитета, студент, находясь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадали. Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более лиц, будет расследовать центральный аппарат СК.
А ранее сообщалось, что в Смоленской области житель города Ельни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим из окна дома. Как писал «Интерфакс», один человек был госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что пострадавший был знаком со стрелком, с которым он повздорил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- В Белоруссии россиянку приговорили к полутора годам колонии за клевету на Лукашенко
- «Единая Россия» набрала в Крыму 63 процента голосов
- В Москве начали работу 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
- В «Единой России» прокомментировали возможный отказ Лаврова и Шойгу от мандатов
- В Прикамье из-за стрельбы в вузе отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах
- В России подтверждено 19 744 новых случаев COVID-19
- Зеленский поднимет вопрос Крыма на Генассамблее ООН
- На Канарах жителей эвакуировали из-за извержения вулкана
- В МИД России допустили выход Украины из Минских соглашений
- Путин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru