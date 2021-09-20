Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь

После стрельбы в вузе премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Уточняется, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных учреждений, пишет RT.

Напомним, ЧП произошло ранее в понедельник, 20 сентября. По информации Следственного комитета, студент, находясь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадали. Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более лиц, будет расследовать центральный аппарат СК.

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А ранее сообщалось, что в Смоленской области житель города Ельни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим из окна дома. Как писал «Интерфакс», один человек был госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что пострадавший был знаком со стрелком, с которым он повздорил.


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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЖертвыСтрельбаПермьМихаил Мишустин
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