После стрельбы в вузе премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Уточняется, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Пермь вылетает бригада медиков федеральных учреждений, пишет RT.

Напомним, ЧП произошло ранее в понедельник, 20 сентября. По информации Следственного комитета, студент, находясь на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадали. Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух и более лиц, будет расследовать центральный аппарат СК.