СМИ: напавший на Пермский университет скончался в больнице
Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете 18-летний Тимур Бекмансуров, скончался в больнице во время операции. Об этом в своём Telegram-канале сообщили «Известия».
Ранее в МВД РФ рассказали, что молодой человек, устроивший стрельбу в вузе, был ранен полицейскими, после чего доставлен в реанимацию в критическом состоянии, сообщает «Свободная пресса».
Инцидент произошёл в Пермском госуниверситете 20 сентября. По данным Минздрава РФ жертвами Бекмансурова стали шесть человек, 24 человека пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru