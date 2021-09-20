СМИ: напавший на Пермский университет скончался в больнице

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете 18-летний Тимур Бекмансуров, скончался в больнице во время операции. Об этом в своём Telegram-канале сообщили «Известия».

Ранее в МВД РФ рассказали, что молодой человек, устроивший стрельбу в вузе, был ранен полицейскими, после чего доставлен в реанимацию в критическом состоянии, сообщает «Свободная пресса».

Инцидент произошёл в Пермском госуниверситете 20 сентября. По данным Минздрава РФ жертвами Бекмансурова стали шесть человек, 24 человека пострадали.

