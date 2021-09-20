Минздрав РФ заявил о шести погибших в результате нападения на пермский университет
Шесть человек стали жертвами стрельбы в Пермском госуниверситете, сообщает пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на оперативные данные Федерального центра медицины катастроф.
В сообщении говорится, что медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим, 19 из которых - с огнестрельными ранениями.
«Для оказания помощи пострадавшим в Пермь направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава РФ, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов», - отметили в ведомстве.
Ранее в МВД РФ рассказали, что устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров был ранен полицейскими и в настоящий момент находится в критическом состоянии в реанимации, сообщает «Свободная пресса».
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