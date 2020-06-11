Новости за ночь: Из бара, который посещал Ефремов, исчезли записи камер наблюдения

Сотрудники полиции не смогли изъять видео с камер наблюдения в столичном баре Ulysses за 8 июня — день, когда актёр Михаил Ефремов предположительно посещал заведение, а потом устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, записи были удалены, а копий у бара нет.

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Городские службы, однако, зафиксировали, что 8 июня Ефремов дважды парковался рядом с заведением. В материале утверждается, что артист бывал в баре и раньше — например, 5 и 6 мая. По условиям действующего в городе режима самоизоляции заведение могло работать только навынос.

СМИ пишут, что Ефремов в тот злополучный день сначала пришёл в бар, будучи уже нетрезв, а затем приехал на машине во второй раз и поругался с владельцем заведения.

Известно, что бар находится в пяти минутах ходьбы от дома, в котором живёт актёр.

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В десятом часу вечера 8 июня Ефремов сел пьяным за руль и попал в ДТП на Смоленской площади, выехав на встречную полосу и столкнувшись с фургоном. Находившийся за рулём фургона курьер получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, в его крови нашли следы наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:АлкогольДТПМихаил Ефремов
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