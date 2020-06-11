Новости за ночь: Из бара, который посещал Ефремов, исчезли записи камер наблюдения

Городские службы, однако, зафиксировали, что 8 июня Ефремов дважды парковался рядом с заведением. В материале утверждается, что артист бывал в баре и раньше — например, 5 и 6 мая. По условиям действующего в городе режима самоизоляции заведение могло работать только навынос.

СМИ пишут, что Ефремов в тот злополучный день сначала пришёл в бар, будучи уже нетрезв, а затем приехал на машине во второй раз и поругался с владельцем заведения.

Известно, что бар находится в пяти минутах ходьбы от дома, в котором живёт актёр.