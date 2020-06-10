За год Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушение ПДД

В отношении артиста Михаила Ефремова, устроившего 8 июня «пьяное» ДТП в центре Москвы, за последний год было составлено 50 административных протоколов за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.

В 2020 году он получил 11 из этих штрафов. В основном нарушения фиксировали камеры видеофиксации. Как правило нарушения были связаны с незначительным превышением скорости и выездом на полосу для движения маршрутных транспортных средств.