Новости за ночь: Эксперты предсказали подорожание услуг связи на 15%

Из-за падения доходов в последние месяцы крупнейшие операторы связи будут вынуждены поднять тарифы на 5-15%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты и аналитики.

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Выручка операторов связи за январь-апрель 2020 года снизилась на 2,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, подсчитал Росстат. По данным ЦБ, в нерабочем апреле телеком-компании получили на треть меньше платежей, чем до карантина.

Снижение выручки связывают с сокращением продаж на фоне закрытия салонов связи, повышением стоимости импортного оборудования, а также с обнулением доходов от международного роуминга при закрытых границах.

По оценкам экспертов, спад на рынке телекома продолжится до снятия всех ограничений из-за коронавируса. Восстановление отрасли может растянуться на год.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыМобильная Связь
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