Источник: Михаил Ефремов в день аварии дважды заходил в бар

По словам источника, Ефремов и во время карантина из-за коронавируса продолжал ходить в это заведение, будучи там завсегдатаем. В минувший понедельник он приходил туда дважды: сначала днем, он был «довольно выпивший», ему сказали, что не наливают и предложили взять еды на вынос. Во второй раз актер уже приехал на машине. Там якобы находился владелец заведения, и он сильно поругался с Ефремовым, выставив его за дверь.

Ранее Роман Шимко, шестилетний сын которого погиб в результате ДТП, а позже судмедэксперт «нашел» в его крови алкоголь, заявил, что Михаила Ефремова необходимо наказать максимально строго, сообщает телеканал «360».

