Новости за ночь: Американцы попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Очередной дорожный инцидент с участием американских военнослужащих произошёл в Сирии. Бронемашина с флагом США попыталась обогнать российский военный патруль, чтобы преградить ему путь, но заглохла.
По данным источника РИА Новости, это случилось в населённом пункте Абра, что в 50 км от Хасеке.
В итоге россияне продолжили движение по своему маршруту.
В феврале американская бронемашина не позволила российскому «Тигру» обогнать себя на дороге у сирийского города Камышлы. Случай попал на видео, на котором запечатлено, как американцы «выталкивают» «Тигр» на обочину.
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