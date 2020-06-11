Новости за ночь: Республиканцы предложили жесточайшие санкции против РФ
Представители Республиканской партии США в палате представителей Конгресса предлагают ввести против России, Ирана и Китая самые жёсткие в истории санкции. Такая инициатива содержится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", распространённым Республиканским исследовательским комитетом, который объединяет около 150 конгрессменов-консерваторов, передает ТАСС.
В документе с сожалением отмечается, что Россия в последнее десятилетие утверждает свою роль в качестве мировой державы с ярко выраженным стремлением нарушить глобальный порядок под руководством Вашингтона. Авторы хотят внести РФ в список «стран — спонсоров терроризма».
В обосновании претензий они обвиняют Москву в поддержке Корпуса стражей исламской революции Ирана, движений «Хезболлах», «Талибан» (запрещённого в России) и «Русского имперского движения», которое США внесли в список террористических группировок.
В качестве беспрецедентных мер давления на Россию, республиканцы предлагают принять жесткий пакет ограничительным мер, который будет включать санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, суверенного долга РФ, подконтрольных Москве лиц в других государствах, отмечает Ura.ru.
Авторы доклада также призывают разработать стратегию общения напрямую с народом Российской Федерации и «поддержки его устремлений к демократии и правам человека». Кроме того, они считают необходимым принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект «о защите американской безопасности от Кремля» (DASKAA), передает РИА ФАН.
Предложенные инициативы носят рекомендательный характер и не рассматриваются в качестве законопроекта, внесенного в Конгресс.
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