«Всё чудовищно произошло»: Суд отправил «вечно пьяного» Ефремова под домашний арест

СМИ со ссылкой на столичное управление МВД опубликовали видео из квартиры заслуженного артиста РФ.

«Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке», - сказал он.

Отвечая на вопрос следователя и признании вины, актёр отметил: «Да, конечно, куда я денусь?».

Как сообщал телеграм-канал Mash, десятки адвокатов якобы отказались защищать артиста, севшего пьяным за руль. Адвокат Александр Почуев в эфире НСН, однако, подверг сомнению эти данные.

«Не может быть такого, чтобы адвокаты отказывались от защиты. Это все равно что врачи бы отказывались лечить человека, потому что он им неприятен. Мы давали клятву. Адвокат не должен отказываться от защиты при условиях оплаты его труда и обеспечения условий труда», - сказал он.

Сам Почуев, по его словам, согласился бы защищать Ефремова, если бы его попросили уважаемые им люди и если бы линия защиты клиента и его линия изначально совпадали.

Вице-президент Федерального Союза Адвокатов России, экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что за такое дело взялся бы только за деньги, если бы в них нуждался.

«Мне трудно тут найти что-то оправдывающее его. Я считаю, что это безобразие», - добавил он, выразив сожаление, что это случилось с «наследником великой фамилии».

Ефремов в суде заявил, что вопрос о мере пресечения он уже обсудил со следователями СК и согласен на домашний арест.

«Все это, конечно, чудовищно произошло», - приводит его слова РИА Новости.

В итоге суд санкционировал домашний арест до 9 августа.

По статье Уголовного кодекса, которую вменяют Ефремову, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Как выяснилось, в момент ДТП он был не просто пьян — в его крови нашли наркотики. Близкие погибшего в ДТП курьера считают, что актёр должен понести наказание по закону. «Почему ему должны сделать исключение?» - сказал брат погибшего.

Вдова водителя фургона Ирина Стерхова в программе «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не собирается идти на «мировую» с Ефремову и хочет, чтобы тот «сидел» - хотя бы половину от максимально возможного срока.

Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН также выразил убеждение, что закон должен применяться ко всем одинаково. «Иначе, как мы будем строить правовое общество, если у нас будут любимчики и нелюбимчики», - отметил он.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов со своей стороны заявил, что выводы следствия и решение суда не обязательно совпадут с ожиданиями общественности.

«Разговоры в утвердительных тонах в части того, какая ответственность грозит Ефремову, преждевременны. Я хотел бы сослаться на презумпцию невиновности: только суд может установить истинного виновного. А наша судебная система такая оригинальная, что ожидать можно всего, чего хочешь», - заметил он в беседе с НСН.

Это не первый случай, когда Ефремов попадает в неприятную ситуацию, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В 2016 году его в нетрезвом виде запечатлели в Сочи. Он спустился в бар отеля в халате и устроил дебош. В 2018 году он оскорбил зрителей театра, которые посчитали, что актёр нетрезв. А в марте 2020 года Ефремов не смог улететь из петербургского аэропорта Пулково в Ригу: его не пустили на борт самолёта и оставили трезветь, оформив протокол об административном правонарушении.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Первого канала» сказал, что видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и тот никогда не был трезв.

