Новости за Ночь: ВОЗ удивлена низкой смертностью от COVID-19 в РФ

Всемирная организация здравоохранения считает статистику низкой смертности в России от коронавирусной инфекции «необычной» и «сложной для понимания». Такую оценку озвучил директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. Одним из объяснений он назвал быстрое выполнение большого числа тестов на наличие инфекции после начала пандемии, передает ТАСС.

По словам Райана, когда проверка охватывает много людей, как правило, отмечается относительно низкий уровень смертности. При этом представитель ВОЗ считает важным, чтобы Россия оценила соответствие сертификации смертельных случаев от COVID-19 рекомендациям организации.

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Как пояснил директор, это непростая процедура, поскольку существуют «сопутствующие условия» оценки причин смерти, и это можно интерпретировать по-разному. Представитель ВОЗ не думает, что в России происходит неправильная интерпретация на регулярной основе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с опровержением мнения журналистов CNN о якобы занижении данных по смертности в РФ от COVID-19, отмечает RT.

В интервью этому американскому телеканалу на текущей неделе, он предложил подумать в ответ на данный предположения, что в России может быть более эффективная система здравоохранения, которая позволяет сохранять больше жизней.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СмертностьВОЗКоронавирус
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