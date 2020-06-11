Новости за Ночь: ВОЗ удивлена низкой смертностью от COVID-19 в РФ

Всемирная организация здравоохранения считает статистику низкой смертности в России от коронавирусной инфекции «необычной» и «сложной для понимания». Такую оценку озвучил директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. Одним из объяснений он назвал быстрое выполнение большого числа тестов на наличие инфекции после начала пандемии, передает ТАСС.

По словам Райана, когда проверка охватывает много людей, как правило, отмечается относительно низкий уровень смертности. При этом представитель ВОЗ считает важным, чтобы Россия оценила соответствие сертификации смертельных случаев от COVID-19 рекомендациям организации.