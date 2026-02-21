Володин: В России установили 22 млн самозапретов на кредиты
Россияне установили уже 22 млн самозапретов на оформление кредитов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере Мах.
«22 млн. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы», - рассказал председатель нижней палаты парламента.
Володин напомнил, что, по данным Банка России, количество случаев кредитного мошенничества сократилось на 40%. При этом, согласно статистике МВД, за год общий объем похищенных у граждан средств уменьшился на 8% - с 205 млрд до 189 млрд рублей.
Чаще всего самозапрет на кредиты устанавливают граждане в возрасте 35-45 лет, их доля составляет 21,5%. Кроме того, опцией воспользовались 19,8% россиян 45-55 лет и 18,9% жителей страны 55-65 лет.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что самозапрет на кредиты установили 21 млн россиян.
