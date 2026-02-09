В СК назвали причину возобновления поисков семьи Усольцевых

На два дня возобновлялись поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК по региону.

В СК РФ рассказали о версиях пропажи семьи Усольцевых под Красноярском

Это было необходимо в рамках расследования уголовного дела. Спасатели обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было. Отмечается, что поисковые мероприятия проводились 30 и 31 января. В них принимали участие специалисты поисково-спасательного отряда «Спасатель».

Ранее стало известно, что сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mchskam41
