В СК назвали причину возобновления поисков семьи Усольцевых
На два дня возобновлялись поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК по региону.
Это было необходимо в рамках расследования уголовного дела. Спасатели обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было. Отмечается, что поисковые мероприятия проводились 30 и 31 января. В них принимали участие специалисты поисково-спасательного отряда «Спасатель».
Ранее стало известно, что сын пропавшей в тайге Усольцевой сомневается, что семья погибла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пособник покушения на генерала Алексеева постоянно искал работу в РФ
- Аналитики: Рынок новостроек в России в 2026 году ждет сложный сценарий
- В СК назвали причину возобновления поисков семьи Усольцевых
- СМИ: Несовершеннолетним россиянам систематически продают товары 18+
- В Госдуме предложили размещать на алкоголе устрашающие изображения
- Российский космонавт Федяев угостил борщом американских коллег
- На Западе назвали условие для завершения конфликта на Украине
- В Венгрии заявили, что лидеры ЕС побывали с Зеленским в США для воспрепятствования миру
- Лавров вспомнил Высоцкого, отвечая на «русский след» в деле Эпштейна
- В Госдуме хотят запретить бездетным россиянам посещать порносайты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru