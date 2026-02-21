Губернатор: В Волгограде в результате атаки БПЛА ВСУ повреждены 4 многоэтажки

В Волгограде в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены четыре многоэтажных дома. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что на объектах были повреждены оконные блоки.

В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также рассказал, что обломки БПЛА ВСУ упали на одну из производственных площадок. В результате ЧП никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры нет. Отмечается, что губернатор уже дал поручение привести в готовность пункт временного размещения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что утром 21 февраля российские силы ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёева
ТЕГИ:ВСУДомБеспилотникиВолгоградВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры