Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке спасли

ВЫЖИВШАЯ И ЖЕРТВЫ

По данным СУ СК по Камчатскому краю, туристы сорвались на высоте 1,8 тысячи метров. Telegram-канал «Shot» писал, что выжившую доставили в лагерь у подножья горы. Спасателям пришлось нести ее на носилках. Минувшей ночью на высоте примерно 1,5 тысячи метров медики осмотрели пострадавшую. У женщины диагностировали сильное переохлаждение, в связи с чем, она не смогла передвигаться самостоятельно.

Спасатели спустили ее вниз на носилках при сильном ветре и плохих погодных условиях. Спускаться пришлось по крутому обледеневшему склону. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.