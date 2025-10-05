Единственную выжившую при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке спасли
Еще двое туристов погибли.
Стало известно, что спасателям удалось спустить вниз единственную выжившую туристку, которая оказалась в составе группы, учувствовавшей в восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Двое остальных путешественников погибли. Однако это не единственный похожий случай за последнее время.
ВЫЖИВШАЯ И ЖЕРТВЫ
По данным СУ СК по Камчатскому краю, туристы сорвались на высоте 1,8 тысячи метров. Telegram-канал «Shot» писал, что выжившую доставили в лагерь у подножья горы. Спасателям пришлось нести ее на носилках. Минувшей ночью на высоте примерно 1,5 тысячи метров медики осмотрели пострадавшую. У женщины диагностировали сильное переохлаждение, в связи с чем, она не смогла передвигаться самостоятельно.
Спасатели спустили ее вниз на носилках при сильном ветре и плохих погодных условиях. Спускаться пришлось по крутому обледеневшему склону. Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.
Изначально сообщалось об одном погибшем туристе, который умер в момент восхождения. 60 летний мужчина сорвался и скончался в результате полученных травм на месте. Еще одну туристку обнаружили возле него, она находилась в тяжелом состоянии. Позже 27-летняя девушка скончалась во время спуска. По факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщает RT.
ПОИСКИ
4 октября стало известно, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке. Вызов о происшествии поступил спасателям в 16:55 по местному времени (в 7:55 по Москве).
Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что пострадавшая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан официально был закрыт с 1 июля 2025 года. При этом он напомнил, что в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясениями, во время которой крайне опасно находиться на горах и нельзя ходить на вулканы.
На место ЧП направили специалистов ЦОД, ГУМЧС и ТЦМК, для эвакуации пострадавших задействовали вертолет МИ-8. В спасательной операции участвовали 40 человек.
Спасатели высадились на высоте 1,5 тысячи метров. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что к подножию вулкана прибыли и сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, которые двигались на высокопроходимой технике, они тоже начали восхождение.
В Сети появилось видео, как спасатели в сложных погодных условиях движутся по горам. Известно, что из-за сильного ветра часть пути им пришлось преодолевать пешком. По данным МЧС, поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
ДРУГИЕ СЛУЧАИ
Инцидент с туристами на Камчатке — не единственный за последнее время. Так, 29 сентября в МЧС РФ сообщили, что в Адыгее двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на северный склон горы Фишт. Они двигались в составе зарегистрированной тургруппы из шести человек. Один из сорвавшихся туристов погиб.
28 сентября стало известно, что трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе. Тelegram-канал «Shot» писал, что один из альпинистов травмировал ногу во время спуска, из-за чего он и двое других туристов застряли на высоте 5,3 тысячи метров. Они не зарегистрировали свой маршрут перед восхождением. До этого на Эльбрусе пропал белорусский турист.
При этом одной из самых громких историй за последнее время стала гибель российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в горах Тянь-Шаня. 12 августа она получила травму ноги и застряла на высоте около 7,2 тысячи метров. Несколько дней спасательные группы пытались помочь ей, некоторые спасатели сами получили травмы во время восхождения.
Спасти альпинистку с помощью вертолета не удавалось из-за тяжелых погодных условий. К тому же в этот момент заканчивался сезон восхождения на этот участок, что тоже усложняло поиски.
Спасатели посылали к месту ЧП дрон, который изначально фиксировал признаки жизни альпинистки. У женщины был с собой спальный мешок, она пыталась укрыться от ветра за большим камнем. Однако позже дрон перестал фиксировать признаки жизни россиянки.
В конце августа МЧС Киргизии признало спортсменку пропавшей без вести. В начале сентября Федерация альпинизма РФ объявила о завершении поисков Наговициной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
