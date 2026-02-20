Шаман объяснил, зачем лизнул озеро Байкал
Певец Шаман (Ярослав Дронов) заявил, что ролик, на котором он лизнул озеро Байкал, является промо к его новой песне. Об этом сообщает RT.
Исполнитель признался, что таким образом он «подогревал» публику перед релизом своей новой песни, которая называется «Байкал».
«Ловите припев и заряжайтесь позитивом», - написал он в своём Telegram-канале, прикрепив к посту отрывок нового трека.
Ранее эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина заявила «Радиоточке НСН», что полизавший лед Байкала Шаман не пострадает, но сама провокационная акция не красит исполнителя.
Горячие новости
- Минюст признал иноагентом политолога Александра Кынева
- «Это всегда риск!»: Гибель китайских туристов на Байкале ударит по индустрии
- Политолог назвал главных претендентов на место Зеленского
- Экс-главу «Корпорации развития Курской области» отправили в колонию за хищение
- Россиянам назвали мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля
- Ничего «мещанского»: Писатель Драгунский заступился за слово «кушать»
- Шаман объяснил, зачем лизнул озеро Байкал
- Сенатор Новиков: Штрафы за бездетность ведут к дискриминации
- Ольга Серябкина допустила воссоединение с группой Serebro
- Каллас: Новый пакет европейских санкций против России примут 23 февраля