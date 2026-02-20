Шаман объяснил, зачем лизнул озеро Байкал

Певец Шаман (Ярослав Дронов) заявил, что ролик, на котором он лизнул озеро Байкал, является промо к его новой песне. Об этом сообщает RT.

Исполнитель признался, что таким образом он «подогревал» публику перед релизом своей новой песни, которая называется «Байкал».

«Ловите припев и заряжайтесь позитивом», - написал он в своём Telegram-канале, прикрепив к посту отрывок нового трека.

Ранее эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина заявила «Радиоточке НСН», что полизавший лед Байкала Шаман не пострадает, но сама провокационная акция не красит исполнителя.

ФОТО: Скриншот видео из официального аккаунта исполнителя в Telegram
