Депутат Колунов: В РФ изменятся правила обслуживания лифтов

Правительство России к сентябрю определит критерии для лифтовых организаций, получающих право на техническое обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«В России с 1 сентября в силу вступит закон, призванный навести порядок в сфере обслуживания лифтов в многоквартирных домах. Закон, вступающий в силу, наделяет правительство... полномочиями отрегулировать сферу обслуживания лифтов», - отметил парламентарий.

Кабмин определит требования, которым должны соответствовать организации для осуществления техобслуживания и ремонта лифтов. Это позволит исключить с рынков недобросовестные компании и однодневки. Также правительство учредит публичный реестр таких фирм.

Кроме того, с сентября все работы с лифтами многоквартирных домов будут проводиться на основании типового договора, его форму подготовит Минстрой.

Между тем глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что в России необходимо заменить либо модернизировать почти 70 тысяч лифтов к 2030 году.

