В пяти российских регионах сбили 12 беспилотников ВСУ
21 февраля 202609:43
Более десяти украинских беспилотников самолетного типа ликвидировали над Россией утром 21 февраля. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В период с 7:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что пять дронов сбили в Ростовской области, три - в Краснодарском крае, два - в Белгородской области. Еще по одному БПЛА уничтожили над Астраханской и Волгоградской областями.
В ночь на 21 февраля над территорией РФ ликвидировали 77 беспилотников ВСУ.
