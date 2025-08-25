По его словам, альпинистов-любители все время манят «Эльбрус» (5642 метра) на Кавказе и «Белуха» (4506 метров) на Алтае.

«Всякие неподготовленные "чайники" без регистрации любят ходить на "Эльбрус»", на «"Белуху", которая на Алтае, а на все высокие горы (семитысячники) без регистрации никак не попасть. Они расположены в Киргизии, Таджикистане и так далее. Перед подъемом на гору надо проинформировать МЧС, чтобы они знали, где вы, куда собрались, чтобы держали с вами связь, контролировали процесс восхождения. При восхождении на "Эльбрус", например, ничего слишком технически сложного нет, однако погода играет большую роль. Большая часть пути преодолевается пешком, есть участки со льдом. Но вот если непогода, то все. Все несчастные случаи, которые там происходили, были в непогоду», - отметил Ефимов.

Ранее, 12 августа, российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы (7439 метров). Напарник 47-летней женщины оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Вскоре после происшествия на помощь женщине отправились немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они смогли доставить ей спальный мешок, еду и горелку. Спустя время итальянец получил обморожение, а затем его состояние ухудшилось и он скончался на высоте 6900 метров. Также были попытки эвакуировать женщину вертолетом, однако из-за погодных условий этого сделать не удалось. Сегодня, 25 августа, к альпинистке должны направить дрон, чтобы понять, в каком она состоянии. Все это время женщина находится на высоте семи километров при температуре –23 ℃, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

