С гидом или без: Зачем альпинисты-«чайники» рвутся на опасные вершины
Большинство несчастных случаев, которые происходят при восхождении на гору, случаются из-за непогоды, рассказал НСН Сергей Ефимов.
Некоторые альпинисты куда профессиональнее гидов, они знают, что перед восхождением нужно регистрироваться в МЧС, сказал НСН обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов, не согласившись с предложением обязывать опытных альпинистов брать с собой гида.
Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ранее предложил ввести в России требование о том, чтобы восхождения туристов на высоты более четырех-пяти тысяч метров были разрешены только с сопровождением опытных гидов. В беседе с ТАСС он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах. Ефимов назвал соответствующее предложение ерундой.
«Три и четыре тысячи метров не так сильно различаются для организма, а вот с пяти тысяч метров уже начинаются проблемы. Есть группы, которые гораздо профессиональнее подготовлены, чем многие сертифицированные гиды. Поэтому нельзя так категорично говорить, что "только в сопровождении гидов". Если три мастера спорта соберутся сходить на "Эльбрус", то им гиды не нужны. Зарегистрироваться в МЧС - это правильно, а специально платить гиду и вести его с собой – какая-то ерунда», - сказал собеседник НСН.
По его словам, альпинистов-любители все время манят «Эльбрус» (5642 метра) на Кавказе и «Белуха» (4506 метров) на Алтае.
«Всякие неподготовленные "чайники" без регистрации любят ходить на "Эльбрус»", на «"Белуху", которая на Алтае, а на все высокие горы (семитысячники) без регистрации никак не попасть. Они расположены в Киргизии, Таджикистане и так далее. Перед подъемом на гору надо проинформировать МЧС, чтобы они знали, где вы, куда собрались, чтобы держали с вами связь, контролировали процесс восхождения. При восхождении на "Эльбрус", например, ничего слишком технически сложного нет, однако погода играет большую роль. Большая часть пути преодолевается пешком, есть участки со льдом. Но вот если непогода, то все. Все несчастные случаи, которые там происходили, были в непогоду», - отметил Ефимов.
Ранее, 12 августа, российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на пике Победы (7439 метров). Напарник 47-летней женщины оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Вскоре после происшествия на помощь женщине отправились немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они смогли доставить ей спальный мешок, еду и горелку. Спустя время итальянец получил обморожение, а затем его состояние ухудшилось и он скончался на высоте 6900 метров. Также были попытки эвакуировать женщину вертолетом, однако из-за погодных условий этого сделать не удалось. Сегодня, 25 августа, к альпинистке должны направить дрон, чтобы понять, в каком она состоянии. Все это время женщина находится на высоте семи километров при температуре –23 ℃, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Зверев сообщил о гибели племянника на СВО
- Экономист: Реформа ОМС вернёт государству деньги и врачей
- Вуди Аллен признался, что не любит онлайн-кинотеатры
- Депутат Рады назвал главаря террористических групп СБУ в Европе
- В Курской области линейки в честь 1 сентября проведут в закрытых помещениях
- С гидом или без: Зачем альпинисты-«чайники» рвутся на опасные вершины
- СМИ: Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет антироссийских санкций 30 августа
- В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ с использованием иконы
- Мультфильмы для взрослых: На «Слёте аниматоров» раскрыли проблемы индустрии
- Александр Котт: Экранизации убивают литературу и не спасают кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru