«Я с большим скепсисом отношусь к такому утверждению. Никакого особого интереса Курилы у инвесторов не вызывают. Что такое настоящий интерес? Это когда инвестор вкладывает 10-20 миллиардов рублей, строит отель на 300-500 номеров, 4-5 звезд с аквапарком, территорией, бассейнами, спа-центром, мини-клубы для детей. Таких инвесторов там нет даже близко. На Курилах строятся отели 1, 2, 3 звезды и небольшие гостевые домики на 20-30 номеров без звезд. Поэтому 50-60 тысяч, это все в пределах арифметической погрешности», - отметил собеседник НСН.

По словам Мкртчяна, любой инвестор ориентируется на турпоток, и Курилы в этом плане пока не могут ничем похвастаться.

«Турпоток – это 300-500 тысяч. Для примера, только в Абхазию – это больше двух миллионов человек. В Краснодарский край – 18 миллионов, Крым – почти 9 миллионов. Даже Алтай - Байкал – больше полумиллиона. Представьте, вы инвестор - где вы построите отель? В Сочи или на Курилах? В первом случае вы гарантированно его окупите за определенный срок, а на Курилах – лотерея. Кроме того, толком нет программы нормальных перелетов из регионов. Для начала нужно как-то попасть из условного Краснодара или Волгограда во Владивосток, а прямых рейсов нет. В основном все полеты идут через Москву. Получается замкнутый круг - инвестор не приходит, потому что не верит в турпоток, а турпоток не растет, потому что негде жить и нечем лететь», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос авиасообщения с Курилами – ключевой для развития туризма.