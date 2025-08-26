Надежда канула? Почему отказались спасать альпинистку Наговицину с пика Победы
В Кыргызстане прекратили операцию по спасению Натальи Наговициной. Её сын попросил МИД России, глав СК и Генпрокуратуры помочь в спасении россиянки.
Операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Кыргызстане официально завершена: эвакуировать её не удалось.
Очередная попытка побороться за жизнь россиянки обернулась неудачей: непогода 25 августа не позволила поднять в небо дрон, чтобы проверить, жива ли она. В такой ситуации спасатели, оценив риски возможных травм и новых человеческих жертв, операцию по эвакуации решили свернуть.
Официально погибшей Наговицину пока не признали, однако очевидно, что шансов на выживание у женщины не осталось. Возможно, она навсегда останется примерно на такой же высоте, на которой четыре года назад погиб ее муж. Тело россиянки могут снова попытаться достать с пика Победы только в 2026 году.
Вице-президент Федерации альпинистов Киргизии Илим Карыпбеков рассказал «Москве 24», почему пришлось свернуть операцию по спасению Наговициной.
«Прилетели профессионалы-летчики, которые были выписаны из Италии. Но когда они полетели на вертолете в нужную зону, там была непогода. До этого пытались поднять дрон, чтобы прозондировать окрестности, но не было возможности. По прогнозу в ближайшую неделю из-за непогоды не то что вертолет, даже дрон поднять не удастся. Поэтому команду распустили. Увидели, что нет смысла ждать столько времени. За это время точно никто не сможет выжить. В конечном итоге стало ясно, что к Наталье доберутся только на следующий сезон», - сказал Карыпбеков.
Ранее обладатель титула «Снежный барс» альпинист Сергей Ефимов в беседе с НСН предполагал, что российскую спортсменку спасти не удастся.
«Гора очень сложная и опасная. Высота 6,9 км – это так называемый обелиск. Если она там находится, то шансов на спасение очень мало. Там всегда плохая погода. Боюсь, что она уже не жива. Для альпиниста подняться на Победу - это большое достижение, очень желанная и достойная цель. Туда, конечно, нужно идти подготовленным, сходив до этого еще на несколько семитысячников. Это действительно очень серьезный маршрут», - отметил Ефимов.
Однако далеко не все согласны с решением спасателей Кыргызстана прекратить попытки эвакуировать россиянку. Так, сын Наговициной Михаил попросил МИД России, глав СК и Генпрокуратуры помочь в ее спасении.
Михаил Наговицин рассказал, что его мама имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. По его словам, спустя неделю на пике она еще была в сознании, что видно по записи с дрона.
«Она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — написал он.
Михаил утверждает, что хорошая погода ожидается в следующие два дня, а после провести спасательную операцию будет невозможно.
«Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — добавил сын Наговициной.
Напомним, 47-летняя Наговицына с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около семи тысяч метров при температуре –23 ℃. Женщина в составе группы из нескольких человек поднялась на вершину горы, однако при спуске один из мужчин, которые шли вместе с ней, сорвался и потащил за собой россиянку, из-за чего та сломала ногу. Ей оказали первую помощь и оставили на площадке, чтобы отправиться за подмогой.
Вскоре после происшествия на помощь женщине отправились немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они смогли доставить россиянке спальный мешок, еду и горелку. Спустя время итальянец получил обморожение, а затем его состояние ухудшилось. Позже он скончался на высоте 6900 метров, напоминает РЕН ТВ. Попытки вывезти его тело возобновят в 2026 году, отмечает «Свободная пресса».
Также были попытки эвакуировать женщину вертолетом, однако из-за погодных условий этого сделать не удалось: вертолет совершил жесткую посадку. Тогда пилот и еще один спасатель получили тяжелые травмы.
Пик Победы (7439 метров) считается одним из наиболее сложных для восхождения. Вершина требует от альпинистов высокого уровня подготовки из-за своей высоты, крутых склонов, частых лавин и снегопадов, резких перепадов температур и сильных ветров. Кроме того, удаленность от цивилизации и сложность логистики создают дополнительные трудности при организации экспедиции, а в случае чрезвычайных ситуаций, требующих эвакуации и оказания срочной помощи, могут возникнуть еще большие сложности. За все время подтверждена гибель 80 альпинистов при восхождении на пик Победы.
Четыре года назад муж Натальи Сергей погиб во время восхождения на гору Хан-Тенгри. На высоте 6,9 километра он перенес инсульт. Наталья отказалась бросать своего мужа одного, дожидаясь спасателей вместе с ним. Через год она снова поднялась на эту гору и установила памятную табличку (на фото ниже).
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что полномочия проводников заканчиваются на маршрутах третьей категории сложности, а маршрут, по которому шла Наговицина, относится к пятой, отмечает RT.
«Для таких восхождений нужно иметь опыт, нужно к ним готовиться. Дело там отнюдь не только в физических возможностях, там огромную роль играют технические аспекты, морально-психологические и так далее», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».
В свою очередь, вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин рассказал, что в мире нет вертолётов, способных совершать посадки в таких условиях, и если бы это было возможно, Наговицыну давно бы спасли.
«И даже самый суперкосмический вертолет, настроенный на полеты в Альпах, может подниматься на высоту до пяти километров», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Накануне спасатели вновь не смогли запустить дрон для поиска российской альпинистки на пике Победы из-за погодных условий.
После трагичных новостей зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предложил ввести в России требование о том, чтобы восхождения туристов на высоты более четырех-пяти тысяч метров были разрешены только с сопровождением опытных гидов. В беседе с ТАСС он отметил, что действующее законодательство не запрещает самостоятельные восхождения в горах. Однако эксперт РСТ, учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов заявил «Радиоточке НСН», что подобной практики нет нигде в мире, кроме некоторых вершин в Китае и Эвереста. При этом опасны могут быть и менее высокие вершины, добавил он.
«Я не согласен с идеей обязательного сопровождения гидом на определенных высотах. Эта мера не является универсальной ни по безопасности, ни по праву, ни по практике. Высота слабо коррелирует со сложностью и опасностью. Многие вершины 4000 метров и выше, например, Джантуган, Казбек, Эльбрус с юга, — простые, в сезон доступны просто пешком. Кроме того, нет мировой практики, где гид обязателен по высоте. Даже в Альпах, на Казбеке и в Гималаях сопровождение — рекомендация, а не требование. Исключение — Эверест, но даже это правило введено только в 2025 году. На остальных горах 8000 метров этого правила нет: ни в Непале, ни в Пакистане, ни в Индии. Исключение — Китай», — сказал Баранов.
По словам обладателя титула «Снежный барс» альпинист Сергея Ефимова, альпинистов-любителей все время манят Эльбрус (5642 метра) на Кавказе и Белуха (4506 метров) на Алтае.
«Всякие неподготовленные "чайники" без регистрации любят ходить на Эльбрус, на Белуху, которая на Алтае, а на все высокие горы-семитысячники без регистрации никак не попасть. Они расположены в Киргизии, Таджикистане и так далее. Перед подъемом на гору надо проинформировать МЧС, чтобы они знали, где вы, куда собрались, чтобы держали с вами связь, контролировали процесс восхождения. При восхождении на Эльбрус, например, ничего слишком технически сложного нет, однако погода играет большую роль. Большая часть пути преодолевается пешком, есть участки со льдом. Но вот если непогода, то все. Все несчастные случаи, которые там происходили, были в непогоду», - отметил Ефимов.
