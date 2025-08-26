Напомним, 47-летняя Наговицына с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около семи тысяч метров при температуре –23 ℃. Женщина в составе группы из нескольких человек поднялась на вершину горы, однако при спуске один из мужчин, которые шли вместе с ней, сорвался и потащил за собой россиянку, из-за чего та сломала ногу. Ей оказали первую помощь и оставили на площадке, чтобы отправиться за подмогой.

Вскоре после происшествия на помощь женщине отправились немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они смогли доставить россиянке спальный мешок, еду и горелку. Спустя время итальянец получил обморожение, а затем его состояние ухудшилось. Позже он скончался на высоте 6900 метров, напоминает РЕН ТВ. Попытки вывезти его тело возобновят в 2026 году, отмечает «Свободная пресса».

Также были попытки эвакуировать женщину вертолетом, однако из-за погодных условий этого сделать не удалось: вертолет совершил жесткую посадку. Тогда пилот и еще один спасатель получили тяжелые травмы.

Пик Победы (7439 метров) считается одним из наиболее сложных для восхождения. Вершина требует от альпинистов высокого уровня подготовки из-за своей высоты, крутых склонов, частых лавин и снегопадов, резких перепадов температур и сильных ветров. Кроме того, удаленность от цивилизации и сложность логистики создают дополнительные трудности при организации экспедиции, а в случае чрезвычайных ситуаций, требующих эвакуации и оказания срочной помощи, могут возникнуть еще большие сложности. За все время подтверждена гибель 80 альпинистов при восхождении на пик Победы.

Четыре года назад муж Натальи Сергей погиб во время восхождения на гору Хан-Тенгри. На высоте 6,9 километра он перенес инсульт. Наталья отказалась бросать своего мужа одного, дожидаясь спасателей вместе с ним. Через год она снова поднялась на эту гору и установила памятную табличку (на фото ниже).