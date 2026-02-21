В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями
В России в ТОП-5 населенных пунктов с самыми короткими названиями вошли Иж, Ям, Ая, а также рабочий поселок Ук и деревня Иг. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра, со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий.
Отмечается, что эти населенные пункты находятся в Кировской области, в Подмосковье, в Алтайском крае, в Иркутском и Архангельском регионах соответственно.
Политолог Павел Склянчук объяснил, что короткие наименования для городов в основном связаны с языками коренных народов России. При этом он подчеркнул, что у местных жителей таких муниципальных образований могут возникать трудности, связанные с опечатками при получении госуслуг или почтовых переводов, пишет ТАСС.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России существует восемь городов с именем в названии, в том числе Беслан, Верея и Аксай.
Горячие новости
- Володин: В России установили 22 млн самозапретов на кредиты
- В пяти российских регионах сбили 12 беспилотников ВСУ
- Депутат Колунов: В РФ изменятся правила обслуживания лифтов
- В России представили восемь типов новейших БПЛА
- В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
- Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов
- Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро
- «От нефти до революции»: Чем грозит России сделка Ирана с США
- Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА