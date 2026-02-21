В России представили восемь типов новейших БПЛА

Госкорпорация «Ростех» презентовала восемь типов новейших беспилотников различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В преддверии Дня защитника Отечества госкорпорация провела презентацию продукции, которую используют в зоне специальной военной операции, и представила более 140 изделий - образцы экипировки, мототехнику, боеприпасы, средства для борьбы с дронами.

Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с учетом специфики СВО отдельный акцент сделали на беспилотниках.

«Демонстрируем восемь новейших образцов. Представлены аппараты совершенно разных конструкций - самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания», - рассказал Чемезов.

Ранее глава «Ростеха» заявил, что Россия производит больше снарядов и авиабомб, чем другие страны.

