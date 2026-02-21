В России представили восемь типов новейших БПЛА
Госкорпорация «Ростех» презентовала восемь типов новейших беспилотников различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В преддверии Дня защитника Отечества госкорпорация провела презентацию продукции, которую используют в зоне специальной военной операции, и представила более 140 изделий - образцы экипировки, мототехнику, боеприпасы, средства для борьбы с дронами.
Как отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, с учетом специфики СВО отдельный акцент сделали на беспилотниках.
«Демонстрируем восемь новейших образцов. Представлены аппараты совершенно разных конструкций - самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания», - рассказал Чемезов.
Ранее глава «Ростеха» заявил, что Россия производит больше снарядов и авиабомб, чем другие страны.
Горячие новости
- Володин: В России установили 22 млн самозапретов на кредиты
- В пяти российских регионах сбили 12 беспилотников ВСУ
- Депутат Колунов: В РФ изменятся правила обслуживания лифтов
- В России представили восемь типов новейших БПЛА
- В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
- Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов
- Франция нарастила закупки титана в России до максимальных 129,9 млн евро
- «От нефти до революции»: Чем грозит России сделка Ирана с США
- Над регионами России сбили 77 украинских БПЛА