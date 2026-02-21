В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек

Известно, что всего на борту воздушного судна находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.

Согласно предварительной информации, Ми-8 следовал по маршруту Панаевск-Яр-Сале. Сообщалось, что он не долетел до посадочной площадки 400 метров, совершил жесткую посадку, после чего перевернулся на бок.

Ночью 21 февраля стало известно место крушения вертолета в Амурской области, в результате которого погибли пассажиры воздушного судна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Robinson R-44 пропал с радаров 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесной деляны в 130 км от села Амаранка. На борту в том числе находились две женщины — следователь Следственного комитета и полицейский. Тела троих погибших уже найдены.