В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
В Ямало-Ненецком округе в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, пострадавшему потребовалась амбулаторная помощь. Он получил травму головы.
Известно, что всего на борту воздушного судна находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Причины катастрофы выясняются.
Согласно предварительной информации, Ми-8 следовал по маршруту Панаевск-Яр-Сале. Сообщалось, что он не долетел до посадочной площадки 400 метров, совершил жесткую посадку, после чего перевернулся на бок.
Ночью 21 февраля стало известно место крушения вертолета в Амурской области, в результате которого погибли пассажиры воздушного судна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Robinson R-44 пропал с радаров 20 февраля. Воздушное судно вылетело с лесной деляны в 130 км от села Амаранка. На борту в том числе находились две женщины — следователь Следственного комитета и полицейский. Тела троих погибших уже найдены.
Горячие новости
- На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
- В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
- «Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
- В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями
- Володин: В России установили 22 млн самозапретов на кредиты
- В пяти российских регионах сбили 12 беспилотников ВСУ
- Депутат Колунов: В РФ изменятся правила обслуживания лифтов
- В России представили восемь типов новейших БПЛА
- В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных