На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией

Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 в Италии объяснили выбор канадских судей для полуфинального матча между сборными Финляндии и Канады тем, что отборочная комиссия, состоящая из тренеров-инструкторов судей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Международной федерации хоккея (IIHF), не учитывала национальность арбитров. Об этом сообщает «Iltalehti».

По данным источника, в качестве альтернативы для канадских судей можно было выбрать представителей США из НХЛ.

Журналист из Финляндии Тимо Куннари раскритиковал решение организаторов о назначении арбитров из Канады, подчеркнув слабое влияние своей федерации и несоответствие олимпийскому духу. Отмечается, что спорным эпизодом оказалось удаление Нико Микколы за удар клюшкой по лицу Натана Маккиннона.

Сборная Канады победила команду Финляндии в матче 1/2 финала ОИ-2026 20 февраля. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В финале Олимпиады сборная Канады выйдет против команды из США.

Финальный хоккейный матч состоится 22 февраля. Бронзовые медали разыграют 21 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
