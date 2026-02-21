На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией

Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 в Италии объяснили выбор канадских судей для полуфинального матча между сборными Финляндии и Канады тем, что отборочная комиссия, состоящая из тренеров-инструкторов судей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Международной федерации хоккея (IIHF), не учитывала национальность арбитров. Об этом сообщает «Iltalehti».

По данным источника, в качестве альтернативы для канадских судей можно было выбрать представителей США из НХЛ.