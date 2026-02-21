На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 в Италии объяснили выбор канадских судей для полуфинального матча между сборными Финляндии и Канады тем, что отборочная комиссия, состоящая из тренеров-инструкторов судей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Международной федерации хоккея (IIHF), не учитывала национальность арбитров. Об этом сообщает «Iltalehti».
По данным источника, в качестве альтернативы для канадских судей можно было выбрать представителей США из НХЛ.
Журналист из Финляндии Тимо Куннари раскритиковал решение организаторов о назначении арбитров из Канады, подчеркнув слабое влияние своей федерации и несоответствие олимпийскому духу. Отмечается, что спорным эпизодом оказалось удаление Нико Микколы за удар клюшкой по лицу Натана Маккиннона.
Сборная Канады победила команду Финляндии в матче 1/2 финала ОИ-2026 20 февраля. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В финале Олимпиады сборная Канады выйдет против команды из США.
Финальный хоккейный матч состоится 22 февраля. Бронзовые медали разыграют 21 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На ОИ-2026 объяснили выбор канадских хоккейных судей в полуфинале между Канадой и Финляндией
- В Ямало-Ненецком округе при жесткой посадке Ми-8 пострадал один человек
- «Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
- В Росреестре перечислили деревни и села РФ с самыми короткими названиями
- Володин: В России установили 22 млн самозапретов на кредиты
- В пяти российских регионах сбили 12 беспилотников ВСУ
- Депутат Колунов: В РФ изменятся правила обслуживания лифтов
- В России представили восемь типов новейших БПЛА
- В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек
- ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных