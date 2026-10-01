Нетаньяху заявил, что теракт на борту Flydubai предотвратил сантехник
Сантехник из Израиля помог предотвратить теракт на борту рейса Дубай - Тель-Авив авиакомпании Flydubai. Об этом рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
«Я встретился с этим израильтянином. Его зовут Янив, и я спросил его: "Как ты это сделал?". Он ответил: "Я просто должен был это сделать"», - поделился политик.
Как отметил Нетаньяху, в самолете летела семья мужчины, на борту находились 174 пассажира, большинство из них израильтяне. Мужчина действовал «хладнокровно и героически». Премьер рассказал, что в обычной жизни Янив работает сантехником и «прочищает канализационные засоры».
Ранее борт Flydubai подал сигнал о захвате, позднее самолет совершил посадку в Саудовской Аравии. По данным СМИ, пилоты самолета подрались, один из них получил ножевое ранение. Нападавшего обезвредили член экипажа и пассажир, которым удалось пройти в кабину, пишет 360.ru. В Израиле квалифицировали случившееся как попытку теракта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МАГАТЭ согласовывает локальные перемирия для ремонта линий электроснабжения ЗАЭС
- Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая
- Глава РАН: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность
- Нетаньяху заявил, что теракт на борту Flydubai предотвратил сантехник
- Роналду завершил карьеру в сборной Португалии
- В России стала обязательной маркировка колбасы и средств личной гигиены
- Минприроды России предложило обозначить нормативы численности медведей
- Трамп пообещал скорые «события» в конфликте США и Ирана
- Авиакомпания Flydubai приостановила полеты в Израиль
- Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область