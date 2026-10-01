Нетаньяху заявил, что теракт на борту Flydubai предотвратил сантехник

«Я встретился с этим израильтянином. Его зовут Янив, и я спросил его: "Как ты это сделал?". Он ответил: "Я просто должен был это сделать"», - поделился политик.

Как отметил Нетаньяху, в самолете летела семья мужчины, на борту находились 174 пассажира, большинство из них израильтяне. Мужчина действовал «хладнокровно и героически». Премьер рассказал, что в обычной жизни Янив работает сантехником и «прочищает канализационные засоры».

Ранее борт Flydubai подал сигнал о захвате, позднее самолет совершил посадку в Саудовской Аравии. По данным СМИ, пилоты самолета подрались, один из них получил ножевое ранение. Нападавшего обезвредили член экипажа и пассажир, которым удалось пройти в кабину, пишет 360.ru. В Израиле квалифицировали случившееся как попытку теракта.

