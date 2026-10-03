МВД перечислило страны, в которые можно въехать по внутрироссийскому паспорту

Как отметили в ведомстве, паспорт гражданина России можно использовать для въезда в Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию.

МВД напомнило, что основной документ для выезда за рубеж - заграничный паспорт. Гражданам рекомендовали перед выездом из РФ проверить, есть ли в документе чистые страницы для проставления виз и штампов въезда и выезда. Также необходимо убедиться, что срок действия загранпаспорта не истек.

Ранее в МВД рассказали, что при изменении личной подписи россиянам не нужно оформлять новый внутренний паспорт.

