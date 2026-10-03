МВД перечислило страны, в которые можно въехать по внутрироссийскому паспорту
Россияне могут въехать по внутреннему паспорту РФ в шесть государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Как отметили в ведомстве, паспорт гражданина России можно использовать для въезда в Армению, Абхазию, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию.
МВД напомнило, что основной документ для выезда за рубеж - заграничный паспорт. Гражданам рекомендовали перед выездом из РФ проверить, есть ли в документе чистые страницы для проставления виз и штампов въезда и выезда. Также необходимо убедиться, что срок действия загранпаспорта не истек.
Ранее в МВД рассказали, что при изменении личной подписи россиянам не нужно оформлять новый внутренний паспорт.
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