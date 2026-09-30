Командир А320 заявил об отсутствии инструкций на случай драки пилотов

По его словам, подобных документов «быть не может», так как считается, что все лётчики проверены «и психологически, и физически». Однако «невозможно предусмотреть, кто окажется в кабине».

«Конечно, этот случай из ряда вон выходящий, это самолет просто неуправляем и чудом не случилось катастрофы», - сказал Литвинов, комментируя ЧП на борту лайнера Flydubai.

Он также добавил, что за всю свою карьеру никогда не слышал о драках в кабине пилотов с применением холодного оружия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилота, ударившего напарника ножом, арестовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».