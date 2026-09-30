Командир А320 заявил об отсутствии инструкций на случай драки пилотов
Каких-либо инструкций на случай драки пилотов в кабине не существует. Об этом РЕН ТВ заявил рассказал пилот 1-го класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.
По его словам, подобных документов «быть не может», так как считается, что все лётчики проверены «и психологически, и физически». Однако «невозможно предусмотреть, кто окажется в кабине».
«Конечно, этот случай из ряда вон выходящий, это самолет просто неуправляем и чудом не случилось катастрофы», - сказал Литвинов, комментируя ЧП на борту лайнера Flydubai.
Он также добавил, что за всю свою карьеру никогда не слышал о драках в кабине пилотов с применением холодного оружия.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилота, ударившего напарника ножом, арестовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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