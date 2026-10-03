В России ученые разработали уникальный костный трансплантат

Костный трансплантат для пациентов с повреждениями черепа создали в России ученые Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов.

«Появляются уникальные имплантаты суставов и костей, которые не вызывают отторжения у организма. Например, созданный учеными Института скорой помощи... костный трансплантат для лечения больных с повреждениями черепа», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Зубов, трансплантат замещает костные дефекты свода черепа. Уникальность материала в том, что в подготовленный трансплантат можно ввести вещества, которые ускоряют рост клеток и развитие сосудов.

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