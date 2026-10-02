Нетаньяху: Захватить самолет Flydubai пытался радикальный исламист
Пилот, который пытался захватить самолёт Flydubai, подвергся «радикальной исламистской обработке». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В эфире Fox News он рассказал, что об этом свидетельствует информация о прошлом мужчины.
«По всей видимости, он собирался уничтожить самолёт... Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов», — отметил политик.
Как пишет Reuters, израильские спецслужбы предполагают, что злоумышленник действовал в одиночку.
Ранее Нетаньяху заявил, что нападавший был арестован и передан властям Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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