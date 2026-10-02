Нетаньяху: Захватить самолет Flydubai пытался радикальный исламист

В эфире Fox News он рассказал, что об этом свидетельствует информация о прошлом мужчины.

«По всей видимости, он собирался уничтожить самолёт... Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов», — отметил политик.

Как пишет Reuters, израильские спецслужбы предполагают, что злоумышленник действовал в одиночку.

Ранее Нетаньяху заявил, что нападавший был арестован и передан властям Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

