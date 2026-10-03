В Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом
Шесть человек отравились угарным газом в городе Балашове в Саратовской области, пострадавшие госпитализированы. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
«Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина... в медицинское учреждение была госпитализирована семья — женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за сбоя в работе газового оборудования.
Ранее в подмосковном Щелкове трое рабочих погибли от отравления угарным газом при проведении ремонтных работ на канализационно-насосной станции.
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