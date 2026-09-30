Нетаньяху заявил об аресте пилота, ударившего напарника ножом
Инцидент на борту летевшего из Дубая в Тель-Авив лайнера Flydubai начался с того, что один из пилотов «нанёс ножевое ранение другому пилоту и, по всей видимости, попытался разбить самолет». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, один из пассажиров смог проникнуть в кабину пилотов вместе с членом экипажа. Вдвоем они «нейтрализовали» нападавшего, когда тот пытался вывести из строя системы самолета.
«Нападавший пилот арестован и в настоящее время допрашивается властями Саудовской Аравии», — заявил политик в видеообращении.
Нетаньяху добавил, что произошедшее - это «чрезвычайно серьёзный инцидент, связанный с безопасностью».
Ранее израильские СМИ сообщили, что напавший второй пилот является гражданином Омана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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