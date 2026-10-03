В АТОР призвали россиян не ждать «горящих туров» на Новый год

Российским туристам не стоит ждать «горящих» предложений на Новый год. Об этом рассказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, потребительское поведение сформировалось так, что во внутреннем и выездном туризме вряд ли появятся «горящие туры».

«Горящие предложения - это когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-то конкретные даты», - пояснила Ломидзе.

По словам эксперта, на рынке спрос зачастую превышает предложение, так, на внутренних направлениях «горящих туров» почти не было в последние несколько лет.

Между тем в АТОР предупредили, что с 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится до $33.

