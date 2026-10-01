Доверие на высоте: Как формируют экипажи в разных авиакомпаниях
Система, когда пилоты знакомятся только на предполетном брифинге, избавляет от психологического напряжения, однако ни один из летчиков не знает уровня подготовки своего коллеги, сказал НСН Юрий Сытник.
В некоторых авиакомпаниях члены экипажа перед реальным вылетом знакомятся, отрабатывая слаженность на тренажере, однако правила других перевозчиков подразумевают встречу пилотов только во время предполетного брифинга, сказал НСН заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Самолёт Flydubai, который пытался «уронить» один из пилотов, напавший с ножом на второго, спас «простой израильский сантехник», рассказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, в самолете летела семья мужчины, на борту находились 174 пассажира, большинство из них израильтяне. Мужчина действовал «хладнокровно и героически». Сытник рассказал, что у авиакомпаний различаются подходы к закреплению экипажа.
«Каждая авиакомпания утверждает свои правила эксплуатанта. Все эти документы согласовываются в государственном органе гражданской авиации соответствующей страны. У каждой авиакомпании есть руководство по производству полётов — они могут несколько различаться. В некоторых компаниях процедура закрепления и подготовки экипажа включает полёт на тренажёре перед реальным вылетом. Пилоты там знакомятся, отрабатывают полёты и только потом садятся в настоящий самолёт. В других авиакомпаниях такой практики нет: пилоты просто приходят утром на брифинг и впервые видят друг друга», — сказал собеседник НСН.
По его словам, у механизма встречи пилотов только на брифинге перед полётом есть свои плюсы и минусы.
«Здесь есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что ни один из пилотов не знает уровня подготовки своего коллеги. Например, в "Аэрофлоте", если командир корабля впервые видит второго пилота, он не доверит ему ни взлёт, ни посадку. С другой стороны, такая система избавляет от лишнего психологического напряжения: пилоты встретились, поздоровались — и полетели. Все понимают, что через 8–10 часов рейс закончится, они разойдутся и, скорее всего, больше никогда не встретятся», — добавил эксперт.
Юрий Сытник был вторым пилотом на рейсе Москва — Новосибирск 17 марта 1991 года, когда пассажир поджег в туалете самодельные бомбы из бутылок с горючей смесью. Вместо мощного взрыва начался пожар. Кабина заволоклась дымом, стекла покрылись сажей, видимость почти нулевая. Экипаж запросил экстренную посадку в Свердловске и почти на ощупь посадил горящий Ил-86 с 365 пассажирами на борту. В салоне бортпроводники тушили огонь и не давали панике захлестнуть людей. Все спаслись, экипаж наградили орденами «За личное мужество», но в СМИ об этом тогда почти не сообщили — страна переживала последние месяцы СССР.
Утро 30 сентября 2026 года едва не стало одним из самых мрачных в истории гражданской авиации. Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна. Лайнер исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Причиной ЧП стала конфликт между двумя пилотами прямо в кабине.
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