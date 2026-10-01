По его словам, у механизма встречи пилотов только на брифинге перед полётом есть свои плюсы и минусы.

«Здесь есть и плюсы, и минусы. Минус в том, что ни один из пилотов не знает уровня подготовки своего коллеги. Например, в "Аэрофлоте", если командир корабля впервые видит второго пилота, он не доверит ему ни взлёт, ни посадку. С другой стороны, такая система избавляет от лишнего психологического напряжения: пилоты встретились, поздоровались — и полетели. Все понимают, что через 8–10 часов рейс закончится, они разойдутся и, скорее всего, больше никогда не встретятся», — добавил эксперт.

Юрий Сытник был вторым пилотом на рейсе Москва — Новосибирск 17 марта 1991 года, когда пассажир поджег в туалете самодельные бомбы из бутылок с горючей смесью. Вместо мощного взрыва начался пожар. Кабина заволоклась дымом, стекла покрылись сажей, видимость почти нулевая. Экипаж запросил экстренную посадку в Свердловске и почти на ощупь посадил горящий Ил-86 с 365 пассажирами на борту. В салоне бортпроводники тушили огонь и не давали панике захлестнуть людей. Все спаслись, экипаж наградили орденами «За личное мужество», но в СМИ об этом тогда почти не сообщили — страна переживала последние месяцы СССР.

Утро 30 сентября 2026 года едва не стало одним из самых мрачных в истории гражданской авиации. Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна. Лайнер исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Причиной ЧП стала конфликт между двумя пилотами прямо в кабине.

