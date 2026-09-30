ДРАКА В КАБИНЕ

Причиной ЧП стала не внешняя угроза, а конфликт между двумя пилотами прямо в кабине. Авиакомпания Flydubai подтвердила, что во время полёта между членами экипажа произошла физическая стычка. По данным израильских СМИ, второй пилот несколько раз ударил командира ножом и попытался захватить управление самолётом. Один из пилотов потерял сознание, уточнили в авиакомпании.

Портал Walla пишет, что драка была «настолько ожесточённой и тревожной, что один из членов экипажа решил нажать кнопку сигнала бедствия». Аварийные коды 7700 (общая чрезвычайная ситуация) и 7500 (захват судна) могли быть активированы случайно, так как в ходе борьбы пилоты задевали приборы.

КТО ПИЛОТЫ

Первые сообщения израильского 12-го канала (Channel 12) утверждали, что командир — россиянин, а второй пилот — украинец. Эту информацию подхватили мировые СМИ, некоторые даже попытались связать с украинским конфликтом. Однако она не подтвердилась.

Впоследствии 14-й канал, а затем и 9-й канал Израиля привели другие данные: командир воздушного судна — гражданин ОАЭ, напавший второй пилот — гражданин Омана. Версия о российском и украинском происхождении пилотов окончательно отпала.

Генконсульство России в Дубае отдельно подтвердило, что граждан РФ на борту не было.