Поножовщина пилотов и пике на 4 км: Что произошло на рейсе Flydubai
Пока непонятно, специально ли пилот Flydubai пытался разбить самолет, направив его в крутое пике. Власти Израиля расследуют ЧП как теракт. Ясно одно: 174 человека спаслись чудом.
Утро 30 сентября 2026 года едва не стало одним из самых мрачных в истории гражданской авиации. Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем код 7500, означающий захват воздушного судна. Лайнер исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Израиль поднял в воздух истребители и на время закрыл воздушное пространство.
ДРАКА В КАБИНЕ
Причиной ЧП стала не внешняя угроза, а конфликт между двумя пилотами прямо в кабине. Авиакомпания Flydubai подтвердила, что во время полёта между членами экипажа произошла физическая стычка. По данным израильских СМИ, второй пилот несколько раз ударил командира ножом и попытался захватить управление самолётом. Один из пилотов потерял сознание, уточнили в авиакомпании.
Портал Walla пишет, что драка была «настолько ожесточённой и тревожной, что один из членов экипажа решил нажать кнопку сигнала бедствия». Аварийные коды 7700 (общая чрезвычайная ситуация) и 7500 (захват судна) могли быть активированы случайно, так как в ходе борьбы пилоты задевали приборы.
КТО ПИЛОТЫ
Первые сообщения израильского 12-го канала (Channel 12) утверждали, что командир — россиянин, а второй пилот — украинец. Эту информацию подхватили мировые СМИ, некоторые даже попытались связать с украинским конфликтом. Однако она не подтвердилась.
Впоследствии 14-й канал, а затем и 9-й канал Израиля привели другие данные: командир воздушного судна — гражданин ОАЭ, напавший второй пилот — гражданин Омана. Версия о российском и украинском происхождении пилотов окончательно отпала.
Генконсульство России в Дубае отдельно подтвердило, что граждан РФ на борту не было.
РЕЗКОЕ ПИКЕ И СПАСЕНИЕ
По версии 14-го канала, один из пилотов сознательно направил самолёт в крутое пике. Данные портала Flightradar24 подтверждают: лайнер снизился с 34 тысяч футов (около 10,3 км) до 15-17 тысяч футов (4,5-5 км) менее чем за минуту. Пиковая скорость снижения достигала 30976 футов в минуту при скорости относительно земли более 500 узлов (около 930 км/ч). Командир сумел выровнять самолёт на высоте около 15 тысяч футов, предотвратив разрушение конструкции от перегрузки.
Пассажиры описывают эти минуты как самый страшный момент в жизни.
«Мы услышали крики. Затем открылась дверь кабины пилотов, и мы увидели кровь. Кто-то ударил пилота перочинным ножом. Мы молились... Были моменты, когда мы думали, что живыми не выберемся», — рассказывала одна из пассажирок, чьи слова приводил 12-й канал.
«Самолёт начал качаться из стороны в сторону. Мы поняли, что пилоты потеряли управление, потому что одного из них ударили ножом. Самолёт упал, и это было очень страшно», — говорила другая пассажирка по имени Ноа.
На борту по счастливой случайности оказались ещё двое пилотов, летевшие как пассажиры. По информации журналиста израильского канала i24News Гая Азриэля, это граждане ЮАР и Новой Зеландии. Они взяли управление на себя и посадили лайнер в аэропорту саудовского города Табук.
По словам израильского источника, тем же рейсом летел «сотрудник службы безопасности под прикрытием», который также помог обезвредить нападавшего. Один из израильских пассажиров рассказал The Jerusalem Post, что люди, сидевшие в передней части салона, бросились к кабине после того, как стало ясно, что один пилот ударил другого ножом.
После посадки в Табуке на видео, разошедшемся по соцсетям, пассажиры аплодируют и поют на иврите «Од Авину Хай» — «Наш Отец жив», традиционную еврейскую молитву.
Сейчас все 174 пассажира рейса находятся в безопасности в саудовском Табуке. Flydubai направила резервный борт, чтобы доставить людей в Израиль. Израильская полиция создала специальный оперативный штаб для расследования всех обстоятельств инцидента. Саудовские специалисты осматривают самолёт.
РАССЛЕДОВАНИЕ И ВЕРСИЯ ТЕРАКТА
Израильские власти квалифицируют происшедшее как полноценный террористический акт.
«После оценки ситуации, проведённой руководителями Армии обороны Израиля, Шин Бет и Моссада, растёт убеждение, что инцидент на борту самолёта Flydubai был актом терроризма», — передает портал Ynet.
Высокопоставленный израильский чиновник заявил The Jerusalem Post, что крупной катастрофы удалось избежать чудом. До конца неясно, что именно пытался сделать пилот — угнать самолёт, направить его в землю или совершить теракт, подобный 11 сентября.
«Ясно одно: он хотел угнать самолёт», — подчеркнул чиновник.
Следствие рассматривает как минимум две версии: попытку теракта и попытку суицида одного из пилотов. Подозреваемый — второй пилот, гражданин Омана — задержан и допрашивается. Аэропорт Табука подтвердил, что оба пилота получили ранения и были госпитализированы.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочные консультации и поручили Армии обороны Израиля направить военные спасательные самолёты для возвращения пассажиров в Израиль. Воздушное пространство страны было временно закрыто, но позже возвращено к штатному режиму.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в соцсетях призвал наказывать виновных по намерению, а не по результату.
«Государство Израиль должно исходить из намерения, а не из результатов. Тот, кто пытался разбить самолёт и убить 180 израильтян, должен понести наказание так, словно он совершил убийство, — он сам и любое государство или террористическая организация, направившие его. Наш долг — преследовать врагов и уничтожать их», — написал Смотрич.
По мнению адвоката Сергея Жорина, если версия теракта подтвердится, пилоту может грозить смертная казнь по законам ОАЭ.
«В соответствии со ст. 338 УК ОАЭ, захват воздушного судна с целью причинения вреда людям на борту наказывается пожизненным лишением свободы. Ст. 5–6 Федерального закона ОАЭ № 7 от 2014 года о борьбе с терроризмом предусматривают за захват либо создание опасности для воздушного судна в террористических целях пожизненное заключение, а при причинении вреда человеку — уже смертную казнь. Если такие действия повлекли смерть, закон прямо предусматривает высшую меру наказания», — сказал Жорин NEWS.ru.
Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов, в свою очередь, сказал НСН, что перед каждым полетом пилотов досматривают сотрудники службы безопасности, а экипаж также проверяют на психологическую устойчивость, но они могли ошибиться.
«Остается открытым вопрос, откуда на борту взялся нож, которым можно нанести телесные повреждения. Это главный вопрос авиационной безопасности. Перед вылетом также проводится медосмотр всего экипажа и выдается допуск к рейсу в конкретный день. В это время проверяется и психоэмоциональное состояние, но врачи не нашли отклонения от нормы. Ошибки бывают и у медиков, но подтверждений мы не видим», — отметил он.
МРАЧНОЕ ЭХО
Это уже не первый случай, когда Boeing 737 авиакомпании Flydubai оказывается в центре громкого скандала. 19 марта 2016 года рейс FZ981 Дубай — Ростов-на-Дону разбился при заходе на посадку.
Той ночью над ростовским аэропортом бушевала стихия: порывистый ветер до 18 м/с, дождь, турбулентность, условия для обледенения. Экипаж дважды пытался зайти на посадку и почти два часа кружил в зоне ожидания. На высоте около 900 метров лайнер вошёл в почти вертикальное пике и на скорости свыше 600 км/ч под углом 50 градусов врезался в землю в 120 метрах от взлётно-посадочной полосы.
Погибли все 62 человека — 55 пассажиров, включая четверых детей, и семь членов экипажа.
Командиром был 38-летний Аристос Сократус с налётом почти шесть тысяч часов, из них 4600 — на самолётах этого типа. Вторым пилотом — 37-летний Алехандро Крус. Окончательный отчёт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установил, что Сократус в критический момент «впал в ступор» и перестал реагировать на подсказки второго пилота. Эксперты предположили, что командир был психологически не готов к стрессовой ситуации и находился под давлением установки во что бы то ни стало посадить самолёт в Ростове.
В авиакомпании изначально заявляли, что посадка была совершена неверно из-за неполных данных погоды от диспетчеров. Однако МАК установил, что метеооборудование аэропорта работало исправно, а погодные условия соответствовали прогнозу. Технических неисправностей самолёта также не выявили.
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