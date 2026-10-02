ФСИН прокомментировала информацию о бунте заключенных в вагоне под Владикавказом
Представители ФСИН опровергли информацию о бунте заключенных в железнодорожном транспорте под Владикавказом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в надзорном ведомстве.
Ранее телеграм-канал «112» писал, что в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии взбунтовались арестанты. Также сообщалось о нападении на одного из сотрудников службы, который в итоге погиб, и окружении вагона. Позже ликвидировали конвоируемого.
Недавно писали, что в Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина, готовившего теракт. Он был членом запрещенной в РФ международной террористической организации.
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