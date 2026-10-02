ФСИН прокомментировала информацию о бунте заключенных в вагоне под Владикавказом

Ранее телеграм-канал «112» писал, что в поезде Владикавказ — Адлер в Кабардино-Балкарии взбунтовались арестанты. Также сообщалось о нападении на одного из сотрудников службы, который в итоге погиб, и окружении вагона. Позже ликвидировали конвоируемого.



Недавно писали, что в Северной Осетии задержали 19-летнего гражданина, готовившего теракт. Он был членом запрещенной в РФ международной террористической организации.

