Московский НПЗ и Каширская ГРЭС: Беспилотники ВСУ пытались атаковать столицу

10 ДРОНОВ, МНПЗ И ПОЖАР

Первые сообщения о попытках ВСУ атаковать столичный регион появились примерно в 01:21 ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что силами ПВО в городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, который летел на столицу. При этом он отметил, что в районе, в котором произошло ЧП, не было разрушений и пострадавших. На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники экстренных служб.

Известно, что при попытках ВСУ атаковать Москву беспилотники также были сбиты в Одинцовском и Ленинском городских округах, в Ступино и Раменском, а также в деревне Дурниха. Там БПЛА попал в частный сектор. Во всех населенных пунктах на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших и разрушений также не обнаружено. Всего на подлете к столице, на момент написания материала, было сбито 10 дронов.

Утром 1 сентября ВСУ также пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в Капотне. Примерно в 06:30 часов утра Сергей Собянин сообщил, что БПЛА был сбит российскими силами ПВО. При этом, по его словам, один из сбитых беспилотников в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение предприятия. В настоящее время на МНПЗ пытаются потушить возникшее возгорание.