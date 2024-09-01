Московский НПЗ и Каширская ГРЭС: Беспилотники ВСУ пытались атаковать столицу
Всего на подлете к Москве было сбито 10 украинских дронов.
Ночью 1 сентября ВСУ попытались атаковать Москву беспилотниками. Все украинские БПЛА были сбиты российскими системами ПВО. Однако это уже не первая крупная атака на Москву за последний месяц.
10 ДРОНОВ, МНПЗ И ПОЖАР
Первые сообщения о попытках ВСУ атаковать столичный регион появились примерно в 01:21 ночи. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале написал, что силами ПВО в городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, который летел на столицу. При этом он отметил, что в районе, в котором произошло ЧП, не было разрушений и пострадавших. На место происшествия сразу выдвинулись сотрудники экстренных служб.
Известно, что при попытках ВСУ атаковать Москву беспилотники также были сбиты в Одинцовском и Ленинском городских округах, в Ступино и Раменском, а также в деревне Дурниха. Там БПЛА попал в частный сектор. Во всех населенных пунктах на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Пострадавших и разрушений также не обнаружено. Всего на подлете к столице, на момент написания материала, было сбито 10 дронов.
Утром 1 сентября ВСУ также пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в Капотне. Примерно в 06:30 часов утра Сергей Собянин сообщил, что БПЛА был сбит российскими силами ПВО. При этом, по его словам, один из сбитых беспилотников в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение предприятия. В настоящее время на МНПЗ пытаются потушить возникшее возгорание.
По данным Telegram-канала «Baza», к тушению пожара на МНПЗ собирались привлечь авиацию, поэтому к месту ЧП были направлены вертолеты. Однако в итоге они не понадобились и были отозваны в связи с понижением уровня сложности возгорания.
Московский нефтеперерабатывающий завод был запущен в 1938 году. Он производит бензины марок АИ-80ЭК, АИ-92ЭК, АИ-95ЭК, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, серу. Общая доля предприятия на топливном рынке Москвы составляет 35%. МНПЗ обеспечивает 40% потребностей города в бензине и 50% в дизельном топливе. Также предприятие является основным поставщиком топлива для московских аэропортов.
Это уже не первая крупная атака ВСУ на Московский регион. Так, ночью 21 августа российским силам ПВО удалось сбить 10 украинских беспилотников на подлете к столице. Первые сообщения об украинской атаке мэр Москвы начал публиковать в своем Telegram-канале еще в 03:02 часа ночи. По его словам, эффективно отразить все попытки обстрела помогла эшелонированная защита Москвы от БПЛА.
«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», - сказал Собянин 21 августа.
КАШИРСКАЯ ГРЭС, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Ночью 1 сентября три украинских беспилотника также попытались совершить атаку на Каширскую ГРЭС. По словам главы Каширы Михаила Шувалова, в результате падения обломков на предприятии не возникло возгорания, пострадавших и разрушений также нет. Он добавил, что электроэнергия исправно подается абонентам. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Каширская ГРЭС им. Г. М. Кржижановского — историческая станция, расположенная в Московской области на берегу Оки. Ее построили под личным контролем В. И. Ленина по плану ГОЭЛРО. На момент ввода в эксплуатацию станция мощностью 12 МВт была второй по мощности теплоэлектростанцией в Европе.
К тому же в Сети появились фото сильного пожара на Конаковской ГРЭС в Тверской области. Очевидцы утверждают, что возгорание началось в результате атаки украинских БПЛА. После этого территория вокруг предприятия была оцеплена. Полицейские перекрыли дороги на подъезде к Конаковской ГРЭС.
По сообщениям губернатора Тверской области Игоря Рудени, в Конаково были сбиты пять беспилотников ВСУ. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Специалисты экстренных служб сейчас работают на месте.
Конаковская ГРЭС расположена на берегу Иваньковского водохранилища в городе Конаково. Это одна из крупнейших электростанций в Центральной части России и восьмая по мощности тепловая электростанция в стране.
Минувшей ночью атаке ВСУ подверглись и другие регионы России. Так, украинские беспилотники были сбиты в Брянской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и Тульской областях.
Ранее Сергей Собянин заявил о надежной защите Москвы от атак ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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