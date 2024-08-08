«Продвижение остановлено»: Бои в Курской области не утихают, на помощь пришел «Ахмат»

«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», - сказал он в своем Telegram-канале.

БОИ В ПРИГРАНИЧЬЕ И РАНЕНИЕ ПОДДУБНОГО

В четверг утром, 8 августа, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской военной техники в приграничном районе Курской области, в том числе бронемашины «Казак» и БМП Bradley. Техника была уничтожена на выявленных огневых позициях.

По данным военкоров, российские силы остановили дальнейшее продвижение ВСУ в сторону Коренево. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» к 6:00 сообщил, что у городского поселения, куда в какой-то момент даже «удалось заскочить» украинской разведгруппе, ВСУ, которые планировали двигаться в сторону Рыльска, были остановлены.

«Бой закончился четыре часа назад. ВСУ отползли», - говорится в сообщении.

О событиях в курском приграничье рассказывал в том числе военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен 7 августа. В телерадиокомпании сообщили, что журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии. За несколько часов до этого он подготовил репортаж о ситуации в регионе.

По данным ВГТРК, автомобиль, в котором передвигался журналист, был атакован FPV-дроном. Первое время от других источников и Telegram-каналов поступали данные о гибели Поддубного.