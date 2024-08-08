«Продвижение остановлено»: Бои в Курской области не утихают, на помощь пришел «Ахмат»
Над Курской областью за ночь сбили 12 ракет. Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в приграничье, между тем Медведев призвал идти до Киева и заявил, что СВО должна приобрести экстерриториальный характер.
Средства противовоздушной обороны ночью сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. К 7:00 он заявил, что было сбито еще пять ракет.
Также Смирнов отметил, что ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа. За ночь воздушная тревога в области объявлялась три раза.
Между тем командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа. Он заявил, что в приграничных районах ВСУ пытаются продвигаться и наращивают все свои силы, которые были освобождены от белорусской границы.
«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», - сказал он в своем Telegram-канале.
БОИ В ПРИГРАНИЧЬЕ И РАНЕНИЕ ПОДДУБНОГО
В четверг утром, 8 августа, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской военной техники в приграничном районе Курской области, в том числе бронемашины «Казак» и БМП Bradley. Техника была уничтожена на выявленных огневых позициях.
По данным военкоров, российские силы остановили дальнейшее продвижение ВСУ в сторону Коренево. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» к 6:00 сообщил, что у городского поселения, куда в какой-то момент даже «удалось заскочить» украинской разведгруппе, ВСУ, которые планировали двигаться в сторону Рыльска, были остановлены.
«Бой закончился четыре часа назад. ВСУ отползли», - говорится в сообщении.
О событиях в курском приграничье рассказывал в том числе военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен 7 августа. В телерадиокомпании сообщили, что журналиста госпитализировали в тяжелом состоянии. За несколько часов до этого он подготовил репортаж о ситуации в регионе.
По данным ВГТРК, автомобиль, в котором передвигался журналист, был атакован FPV-дроном. Первое время от других источников и Telegram-каналов поступали данные о гибели Поддубного.
При поступлении в больницу военкор находился в тяжелом состоянии, после интенсивной терапии и необходимых обследований его поместили в реанимационное отделение. Губернатор Алексей Смирнов позже уточнил, что Поддубный пришел в сознание и получает все необходимое лечение.
Утром в четверг Telegram-канал «Вести» сообщил, что Евгения Поддубного направят в московскую клинику.
Москва потребовала от ООН немедленно и решительно осудить атаку ВСУ против Поддубного, сообщили в российском постпредстве при всемирной организации в соцсети Х. В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что военкора могли выследить целенаправленно. Он назвал покушение на журналиста военным преступлением.
НОВЫЙ ХАРАКТЕР СПЕЦОПЕРАЦИИ
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 8 августа заявил, что после событий в Курской области специальная военная операция должна приобрести открыто экстерриториальный характер. По его словам, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины – до Харькова, Одессы, Николаева, Киева и дальше.
«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», - написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, в таком вопросе «не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха». Кроме того, Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших – тщательно продуманное возмездие.
Массированная атака курского приграничья со стороны Украины началась утром 6 августа. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района. По его словам, ВСУ потеряли 315 солдат, из них не менее 100 убитыми.
По данным Минздрава РФ на вечер 7 августа, травмы и ранения в результате атаки ВСУ получил 31 человек, в том числе шесть детей. Кроме того, была убита беременная девушка, погибли также два медика, которые находились в карете скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».
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