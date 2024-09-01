Богомаз: В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

Система ПВО России уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов Украины в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Над четырьмя регионами уничтожили 18 беспилотников ВСУ

По его словам, беспилотники были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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