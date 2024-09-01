Богомаз: В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников
1 сентября 202402:36
Система ПВО России уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов Украины в Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотники были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Ранее беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru