Собянин: Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
1 сентября 202407:36
Беспилотный летательный аппарат сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.
По его словам, угрозы работе предприятия нет. Повреждения и пострадавшие отсутствуют.
Ранее под Москвой сбили еще один беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru