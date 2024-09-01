Собянин: Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ

Беспилотный летательный аппарат сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.

Беспилотники пытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье

По его словам, угрозы работе предприятия нет. Повреждения и пострадавшие отсутствуют.

Ранее под Москвой сбили еще один беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Сергей СобянинВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры